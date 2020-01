Operation Bühnensturm: Massive Proteste gegen die Rheinmetall-Aktionärsversammlmung am 5. Mai angekündigt

"Der Rheinmetall-Vorstandvorsitzende Armin Papperger ist ein Kriegsverbrecher", sagt Carola Palm von Rheinmetall Entwaffnen. Der Konzernchef produziert Waffen und liefert sie in Kriegsgebiete. Im nordsyrischen Rojava und im Jemen sind Menschen durch den Einsatz von deutschen Rheinmetall-Waffen krepiert. Das legitimiert unsere außergewöhnlichen Widerstandsformen gegen den Konzern.

Schon 2019 war es etwa 40 Aktionär*innen im Berliner Maritim-Hotel gelungen, die Bühne für eine knappe Stunde zu besetzen. Mit der diesjährigen öffentlichen Mobilisierung und den zahlreichen bundesweiten Veranstaltungen könnten es am 5. Mai tatsächlich mehrere hundert Aktionär*innen werden, die die HV von Rheinmetall torpedieren werden.

Seit 50 Jahren gibt es Proteste während Aktionärsversammlungen deutscher Konzerne. Erinnert sei zum Beispiel an die Proteste gegen Siemens am 25. März 1971 in München, die sich gegen ein geplantes Staudammprojekt in Mosambik richteten. Die damals verteilten Flugblätter "Blut und Leiden hängen an Ihrer Aktie" und die Rede eines kritischen Aktionärs provozierten die klassischen Aktionär*innen. Heute ist es üblich, dass sich auf solchen Versammlungen auch kritische Redner*innen zu Wort melden. Um das Jahr 2000 gab es auch kleinere Störungen z.B. auf der Lufthansa-HV gegen das Abschiebegeschäft der deutschen Fluggesellschaft ("deportation class"). Eine Bühnenbesetzung wie 2019 bei Rheinmetall gab es zuvor noch nicht. Deshalb dürfen wir gespannt sein, welche Steigerung uns in diesem Jahr in Berlin erwartet.

Am 5. Mai 2020, dem 202. Geburtstag von Karl Marx, lohnt es sich, früh aufzustehen und auf die Straße zu gehen. Es wird an diesem Tag nicht nur im Maritim-Hotel (Stauffenbergstraße 26) Proteste gegen den größten deutschen Waffenexporteur geben.

Alle Infos:

https://rheinmetall-hauptversammlung.org

Erster Aufruf:

https://rheinmetall-hauptversammlung.org/hauptversammlung/aufrufe/

Veranstaltungsrundreise:

https://rheinmetall-hauptversammlung.org/hauptversammlung/mobi-tour/