Leipzig: Nazis am Samstag aus der Stadt jagen!

Bei seiner letzten Veranstaltung passten alle Neonazis in zwei Autos, so reisten sie auch an. Mehrere Hundert Antifaschist*innen protestierten dagegegen. Die Neonazi-Kundgebung wurde wie immer von einem riesigen Polizeiaufgebot abgeschirmt. Die Lage am Samstag ist jedoch etwas anders, Poggenburg hofft, dass durch die Demonstration für linksunten er mit seinem rechten Haufen in Ruhe auf den Straßen von Leipzig seine braune Propaganda betreiben kann, das kann er vergessen.

Es ist möglich ihn von den Straßen von Leipzig zu jagen und trotzdem an der Demonstration teil zu nehmen. Daher kümmern wir uns erst um die Neonazis und dann um das Verbot von linksunten.

Achtet auf die Bewegungen der Neonazis und ihrer Fahrzeuge, je schneller Poggenburg und Alexander Kurth vertrieben wurden, desto schneller können wir mit unserer Demo beginnen. Unsere Genoss*innen warten sicherlich auf uns und wenn es aus unterschiedlichen Gründen nicht gehen sollte, dann kommen wir ihnen aus Connewitz entgegen.

Schulter an Schulter gegen Faschismus in Staat und durch ihre rechten Banden auf der Straße.

Antifa heißt Angriff.