Bad News #30

1431AM (Thessaloniki): Kampf in Petrou Ralli Migrations Büro und Abschiebezentrum / Bericht über den Streik bei OTE (Telekommunikations Organisation in Griechenland)

Dissident Island (London): Nachrichten über eine Besetzung einer Ölförderanlage in Schottland / Aktionen von prekären Arbeiter_innen in London / Reportage über verschiedene Bekenner_innenschreiben zu Jagdsabotage in UK.

The Final Straw: Unterhaltung mit einem Übersetzer der Anarchist Union of Afghanistan and Iran / Interview mit einer Anarchafeministin über das rechte neoliberale Regime von Nayib Bukele und die GANA Partei in El Salvador