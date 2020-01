Archiv von Indymedia linksunten veröffentlicht

«The resistance is global… a trans-pacific collaboration has brought this web site into existence.»

so begann der erste Eintrag auf seattle.indymedia.org am 24. Nobvember 1999. Mit der Gründung des Indymedia Netzwerkes haben wir die Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit unserer Aktionen und Proteste in unsere eigenen Hände genommen. Die Anti-Globalisierungsbewegung hat mit Indymedia die Möglichkeit einer anderen, solidarischen und empowernden "Globalisierung" gezeigt.

«Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien...»

so beschrieben es die Initiator*innen von linksunten.indymedia.org zur Gründung ihrer Plattform.

20 Jahre nach der Gründung von Indymedia und über 10 Jahre nach der Gründung von linksunten.indymedia.org wollen wir diese Worte aufgreifen und die Solidarität erneut entfachen.

Am 25. August 2017, wenige Wochen nach kraftvollen Protesten gegen den G20 in Hamburg im Juli 2017 schlugen Sicherheitsbehörden und Politik zurück und verboten mit linksunten.indymedia.org eine unserer wichtigsten Platformen des Austauschs und der Diskussion. Mit dem Abschalten der Seite gingen auch 10 Jahre Bewegungsgeschichte verloren... Oder auch nicht.

Indymedia hieß immer, selbst zu entscheiden ob etwas veröffentlicht wird oder auch nicht. Darum entscheiden WIR uns jetzt, diese 10 Jahre Bewegunsgeschichte wieder zugänglich zu machen. Kein Staat und keine Polizei kann uns daran hindern. Das Internet vergisst nicht.

Wir haben heute das vollständige Archiv von linksunten.indymedia.org unter der Adresse https://linksunten.archive.indymedia.org/ veröffentlicht. Aus dem Tor-Netzwerk erreicht ihr das Archiv direkt über folgende Onion-Adresse: http://xrlvebokxn22g6x5gmq3cp7rsv3ar5zpirzyqlc4kshwpfnpl2zucdqd.onion/

Die einzigen Archive der Bewegungen haben die Bewegungen selbst hervorgebracht und niemand wird unsere Geschichte erzählen, wenn wir es nicht selbst tun.

Ein paar Dinge möchten wir klarstellen:

Wir haben keinerlei Verbindung zu den Menschen, die linksunten.indymedia.org ursprünglich betrieben haben. Wir sind einfach ein paar Aktivist*innen, denen es wichtig ist, diese Seite als Archiv zugänglich zu machen. Informationen zu den anstehenden Verfahren findet ihr hier: https://linksunten.soligruppe.org/

Das Archiv ist statisch. Es bietet keine Möglichkeiten der Interaktion, Postings oder ähnlichem und so wird es auch bleiben.

Das statische Archiv der Seite ist auch als Download in Form von Zipdateien verfügbar. Die Links zu den Dateien findet ihr auf der Startseite des Archivs (https://archive.linksunten.indymedia.org/). Ladet es herunter, teilt es und erstellt Mirrors der Seite. WIR sind ALLE verantwortlich für unsere Geschichte.

--- English

Archive of Indymedia linksunten published

«The resistance is global… a trans-pacific collaboration has brought this web site into existence.»

that's how the first article on seattle.indymedia.org started on November 24th 1999. By forming the Indymedia network, we put journalism and press work about our actions and protests back into our own hands. With Indymedia, the anti-globalisation movement testified that a different and empowering "globalisation" in solidarity is possible.

«Hard times demand independent media...»

wrote those who started linksunten.indymedia.org in their foundation statement.

20 years after Indymedia was born and more than 10 years after linksunten.indymedia.org started, we want to take up these words and reignite the solidarity.

On August 25th 2017, a few weeks after the powerful actions against G20 in Hamburg took place, law enforcement and politics struck back and banned linksunten.indymedia.org, at that time one of the most important platforms for exchange of thoughts and discussions. When the site was shut down, 10 years of activist movements history got lost... or not.

Indymedia always meant to decide on our own, what will be published or not. Therefore WE now went ahead and decided to make this 10 years of history accessible again. No government and no police will stop us from doing so. The internet doesn't forget.

Today, we published the full linksunten.indymedia.org archive under the address https://linksunten.archive.indymedia.org/. From the Tor network it's accessible directly via onion adress: http://xrlvebokxn22g6x5gmq3cp7rsv3ar5zpirzyqlc4kshwpfnpl2zucdqd.onion/

The only archives of our movements are written by the movements themselves and nobody will tell our story if we don't do it ourselves.

We want to put a few things straight: