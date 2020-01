[LE] Mobivideo - Tag (((i)))

Am 25. Januar findet in Leipzig der bundesweite Aktionstag anlässlich des Verbotsverfahrens von linksunten.indymedia.org statt. Linksunten war die wichtigste strömungsübergreifende Nachrichten-,Informations- und Publikationsplattform für linke Aktivist*innen im deutschsprachigen Raum. Das fadenscheinige Verbot der Seite im August 2017 ist daher ein Angriff auf uns alle, den wir am 25. Januar beantworten werden! Kommt am Tag (((i))) nach Leipzig, bereitet euch auf den Tag vor, organisiert gemeinsame Anreisen und lasst die Mobi in den kommenden Tagen in die heiße Phase gehen!

In Leipzig ist in diesen Tagen ein Mobivideo für den Tag (((i))) entstanden, das gerne verbreitet werden darf:

https://vimeo.com/385030088

Bundesweiter Aktionstag - Tag (((i))) 25. Januar

17 Uhr - Simsonplatz

Gegen Repression und Zensur!