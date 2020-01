(B) RUNDE 2 – Prozess um Räumung der Liebig34 am 30.01.

Begleitet wird die Gerichtsverhandlung mit einer lärmenden Kundgebung vor dem Eingang des Gebäudes. Um Essen und warme Getränke werden wir sorgen. Anschließend wird zu einer Pressekonferenz eingeladen um unsere Sicht auf das Geschehene zu zeigen.

Der Januar begann mit dem Prozess rund um die mögliche Räumung der Potse, am 23.01. wird es vor Gericht um die Meuterei gehen und die Zukunft des Syndikats ist weiter ungewiss. Die letzten Monate haben schon gezeigt, dass wir scheiße wütend sind und nur noch wütender werden, wenn Spekulant*innen, Bullen und Senat es wagen uns unsere Freiräume zu nehmen. Wir werden jeden Versuch einer Räumung zum Desaster machen.

Wir wissen alle, was wir zu tun haben. Liebig34 kämpft.

30.1. Turmstraße 91 B129 / Kundgebung ab 7:30

ROUND 2 - Process of eviction of Liebig34 on 30.01.

We were left in the dark for a long time, now we have been informed about the new date - On 30.01. at 9:30 am the future of the anarcha-queer-feminist house project Liebig34 is to be judged again. This time in the district court at Turmstraße 91 and with increased security precautions.

The trial will be accompanied by a noisy manifestation in front of the entrance to the building. Food and warm drinks will be provided. Afterwards we will invite to a press conference to show our view on what happened.

January began with the trial about the possible eviction of the Potse, on 23.01. the Meuterei will go to court and the future of the Syndikat is still uncertain. The last few months have already shown that we are angry and only get angrier when speculators, cops and the senate dare to take our free spaces. We will make any attempt at eviction a disaster.

We all know what we have to do. Liebig34 is fighting.

