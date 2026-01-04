[S] Solidemo für Venzuela gegen den imperialistischen Angriff
Gestern Abend haben wir uns spontan und selbstbestimmt mit c. 70 Personen die Straßen in Stuttgart genommen, weil wir genug haben von diesem imperialistischen System, in welchem die westlichen Staaten ihre Kapitalinteressen mit Gewalt durchsetzen können, ohne dafür Konsequenzen fürchten zu müssen. Weil wir genug haben vom westlichen Imperialismus und seinen Angriffen auf souveräne Nationen.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten versucht man in Washington bereits die bolivanische Revolution zu zerstören und die legitime Regierung Venezuelas zu stürzen. Kaum ein Mittel blieb dabei unversucht: Seien es Sanktionen, ein medialer Propagandakrieg, Putschversuche oder - wie jetzt – die Entführung des amtierenden Präsidenten des Landes. Wir stehen laut, kämpferisch und solidarisch an der Seite des venezolanischen Volkes in seiner Verteidigung der bolivarischen Revolution! Egal ob in Palästina, Kurdistan, dem Iran oder in Venezuela: Die Angriffe der westlichen Imperialisten auf Staaten und Völker, die nicht ihren eigenen Profitinteressen dienen, werden immer offener und brutaler. Um das imperialistische System weltweit zu schwächen, müssen wir den Kampf gegen den Kapitalismus und die Kriegsindustrie im eigenen Land führen.
Klasse gegen Klasse - Krieg dem Krieg
Kampf dem Kapital bis der Frieden siegt!
Hoch die internationale Solidarität!
Video: https://archive.org/details/venezuela_20260104