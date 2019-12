Auf ein Neues: 2020 – FEMINIST RIOT!

Dieses Jahr gab es viele Angriffe auf feministische Bewegungen, Projekte und Einzelpersonen, die jedoch mit starkem Widerstand beantwortet wurden. Der feministische Widerstand wird weitergehen und wir rufen alle Menschen dazu auf, sich diesen Kämpfen solidarisch anzuschließen. Das Patriarchat hat viele Gesichter: Lasst uns auch im Jahr 2020 gemeinsam zurückschlagen!

Queerfeministisch, militant und selbstbestimmt.

----- english version ---------

Here we go again: 2020 - FEMINIST RIOT!

With our rolldown we want to send a small solidarity greeting to all feminist struggles! This year there were many attacks on feminist movements, projects and individuals, but they were met with strong resistance. The feminist resistance will continue and we call on all people to join these struggles in solidarity. Patriarchy has many faces: lets fight back together in 2020!

Queerfeminist, militant and self-determined.