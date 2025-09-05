Gefangenen Info Café im Januar 2026 in Berlin

Montag 12. Januar 2026

Info- & Stadtteilladen Lunte

(Weisestr. 53, 12049 Berlin)

Info zu Westsahara & Camp Gdeim Izik

19 Uhr Infoveranstaltung: Dieses Mal haben wir die Genoss:innen von „LA JAIMA DE TIRIS“ zu Gast, die uns von den Ereignissen im Camp von Gdeim Izik berichten und über die Situation der sahrauischen Gefangenen sprechen werden. Als Einleitung schauen wir einen 30-minütigen Kurzfilm zu dem Thema.

Außerdem wie immer: Material zum Herstellen von Linolschnitten und zum Drucken von Postkarten ist vorhanden. Adressen von Gefangenen und Schreibmaterialien liegen vor Ort bereit.

Das Café heißt euch ab 17 Uhr mit Snacks (süß & salzig), Kaffee, Çay und kalten alkoholfreien Getränken willkommen.

LA JAIMA DE TIRIS

Westsahara liegt in Nordafrika an der Küste des Atlantiks und ist, laut den Vereinten Nationen, die letzte Kolonie Afrikas. Sie wurde 1975, nach dem Rückzug der Kolonialmacht Spanien, von Marokko besetzt.

Der Großteil der Sahrauis lebt seit der Vertreibung in Flüchtlingslagern in der algerischen Wüste. Von dort aus, aus der Besatzungszone und aus dem Exil leisten sie Widerstand und setzen sich für ihre Unabhängigkeit ein.

Sie sind von seiner Heimat durch die längste militarisierte Grenze der Welt getrennt: eine von Marokko errichtete Mauer von mehr als 2700 km Länge. Die Saharauis sprechen Hassania, einen arabischen Dialekt. Ihre traditionelle Behausung ist das Jaima, ein Zelt, das für das Leben in der Wüste angepasst ist und unserer Gruppe ihren Namen gibt

Wer sind wir?

Eine Gruppe von Berliner*innen, die sich aus persönlichen, historischen oder geographischen Gründen mit dem sahrauischen Volk solidarisiert. Wir sind offen für alle Menschen, die an unserem Projekt mitarbeiten möchten und heißen jede*n willkommen.

Welche sind unsere Ziele?

Wir möchten die Kultur, die Geschichte und den Kampf des sahrauischen Volkes in Berlin und ganz Deutschland bekannt machen.

Wie wollen wir das erreichen?

Wir veranstalten Ausstellungen, Konzerte, Filmvorführungen, Vorträge usw. mit Sahrauis und anderen Unterstützer*innen.

Was ist das Gefangenen Info Café?

Das Café hat ein offenes Format und bietet Raum, um Interessierte und/oder Aktive im Kampf für Gefangenen-Solidarität zusammen zu bringen. Wir laden euch ein Postkarten an Gefangene zu schreiben, sich auszutauschen, zu vernetzen und Ideen zu sammeln, wie wir für die Rechte der Gefangenen einstehen können … oder einfach bei einem Kaffee über Flyern und Zeitschriften zu stöbern.

Wir das „Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen“ geben u. a. das Gefangenen Info heraus. Die Zeitschrift versucht mit aktuellen Artikeln zu Widerstand, Repression und Solidarität in der BRD, wie international die Bedingungen für eine Verbindung von den Kämpfen in den Knästen mit den Kämpfen draußen zu entwickeln und auszubauen. Das Café findet jeden 2. Montag im Monat statt.

Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen [Berlin]

political-prisoners.net | www.gefangenen.info

