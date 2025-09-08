[B] Widerstand gegen Brunnentypgefängnisse & Solidarität

Ein informativer Artikel dazu befindet sich hier https://is4pp.org/2025/09/03/updates-and-info-on-the-historical-struggle...

Wer mehr darüber erfahren möchte kann das am Montag beim Gefangenen Info Café tun:

Montag 8. September 2025 von 17-21 Uhr

Info- & Stadtteilladen Lunte

(Weisestr. 53, 12049 Berlin)

Ab 19 Uhr Veranstaltung zum Thema „Gefangene kämpfen gegen die Brunnentyp-Gefängnisse in der Türkei“. Auf der Veranstaltung wird Şükriye Akar sprechen und einen Überblick über das Thema und die laufende Solidaritätskampagne geben. Ihr Mann Fikret Akar befindet sich seit dem 30. März 2025 in einem unbefristeten Hungerstreik, er ist in dem Hochsicherheitsgefängnis Çorlu (Türkei) eingesperrt.

Eine Liste mit Postadressen der Gefangenen im Hungerstreik/Todesfasten gibt es unter: https://is4pp.org/2025/08/11/write-to-prisoners-on-indefinite-hungerstri...

Außerdem wie immer: Material zum Herstellen von Linolschnitten und zum Drucken von Postkarten ist vorhanden. Adressen von Gefangenen und Schreibmaterialien liegen vor Ort bereit.

Es gibt Snacks (süß & salzig), Kaffee, Çay und kalte alkoholfreie Getränke.

Was ist das Gefangenen Info Café?

Das Café hat ein offenes Format und bietet Raum, um Interessierte und/oder Aktive im Kampf für Gefangenen-Solidarität zusammen zu bringen. Wir laden euch ein Postkarten an Gefangene zu schreiben, sich auszutauschen, zu vernetzen und Ideen zu sammeln, wie wir für die Rechte der Gefangenen einstehen können … oder einfach bei einem Kaffee über Flyern und Zeitschriften zu stöbern.

Wir das „Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen“ geben u. a. das Gefangenen Info heraus. Die Zeitschrift versucht mit aktuellen Artikeln zu Widerstand, Repression und Solidarität in der BRD, wie international die Bedingungen für eine Verbindung von den Kämpfen in den Knästen mit den Kämpfen draußen zu entwickeln und auszubauen. Das Café findet jeden 2. Montag im Monat statt.

Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen [Berlin]

political-prisoners.net | www.gefangenen.info

