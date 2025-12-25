Alle Jahre wieder Fundis Weihnachten versauen!

Das „Haus für das Leben“ welches zu den Fundis der christlichen Abtreibungsgegner-Organisation KALEB – Region Chemnitz gehört wurde wie bereits 2023(https://de.indymedia.org/node/328615) zu Heiligabend mit Parolen und Farbbomben verschönert.

Menschen die schwanger werden können probiert der Staat immer noch zu kontrollieren. Um eine Schwangerschaft straffrei abbrechen zu können müssen Schwangere eine durch §218 verpflichtende „Schwangerschaftskonfliktberatungen“ durchführen.

KALEB bietet Betroffenen diese Beratung nach §2 SchkG an.

Dies wird von den christlichen Fundamentalist*innen bei KALEB genutzt um Druck auf Menschen ausüben, sie stigmatisieren, manipulieren und zur Fortsetzung ihrer Schwangerschaft bringen wollen. Die Beratungen sind weder neutral noch hilfreich für die betroffenen Personen im Gegenteil sie sind stark belastend und teils traumatisierend und am Ende wird nicht einmal der Beratungsschein ausgestellt der der Notwendig ist für die Abtreibung. Dies wird nicht transparent gemacht und für eine weitere „Beratung“ haben die betroffenen oft weder Kraft noch Zeit.

Beratungsstellen von KALEB sollten keine staatlichen Förderungen genießen geschweige den als dies Anerkannt werden.

Schwangere müssen selbst entscheiden können, ob sie abtreiben wollen, oder nicht.

Abtreibungen müssen für alle möglich sein unabhängig von wirtschaftlichen, politischen oder Gesellschaftlichen Zwängen. Das und das die Kontrolle über den eigenen Körper nur bei einem selbst liegen sollte gefällt den Fundis bei KALEB überhaupt nicht daher haben sie die Forderungen „My Body My Choice“ und „Abtreibung für Alle“ direkt am nächsten morgen verdeckt und übermalt.

Patriarchat überwinden, §218 Abschaffen, Christliche Fundamentalist*innen nicht in Ruhe lassen!