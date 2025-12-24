‼️Die Maria-Theresia Straße 3 in Freiburg ist besetzt‼️
Gekommen um zu bleiben
‼️Die Maria-Theresia Straße 3 ist besetzt‼️ Immer wieder wurden Häuser in der Vergangenheit symbolisch besetzt, um auf Leerstand Aufmerksam zu machen. Diesesmal ist das wirklich besetzt!
Wir sind gekommen um zu bleiben! Wir laden euch alle ein, zur Besetzung zu kommen. Heute Abend wollen wir hier gemeinsam Weihnachten feiern. Ihr könnt dafür Plätzchen, Snacks, warme Getränke mitbringen und Spiele sowie Musik. Packt euch warm ein, da es im Haus noch kalt ist.
Wenn ihr übernachten wollt, dann bringt noch Isomatten, Schlafsack oder Decken mit.
Wir freuen uns auf die solidarische, gemeinsame Zeit!
Die Häuser denen, die drin Wohnen! Denen, die sie brauchen! Denen, die sie nutzen!
Bleib immer gut informiert über unseren Signal Chanell: https://signal.group/#CjQKILmboIuMyauQKm7mTHe7I7IYwfh1AK5_d-mxzM6idOSaEh...
Oder auf der Website: weihnachtswichtel@noblogs.org
https://www.freiburg.de/pb/1379970.html
Leerstand so oft wie nur möglich melden, dass Bürokratische Prozesse in Gang kommen!
Symbolische Besetzungsaktionen helfen allerdings wirklich niemanden!
Außer für die eigene Insta Story in der Bubble um Diskussionen anzuregen. Oh boy...
Stadtverwaltung mit Leerstandshinweisen nerven bis sich wegen dem Objekt/Immobilie irgendwas tut.
Am 12. November 2024(!) wurde diese Immobilie bereits einmal symbolisch besetzt...
Irgendwelche Fortschritte gab es nicht.