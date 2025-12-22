Autonomes Blättchen Nr. 63 erschienen
Seit ein paar Tagen in euren Infoläden, in gut sortierten Buchläden und jetzt auch als pdf auf unserem Blog.
Inhalt:
Auf Augenhöhe
Diejenigen, die sich für die Guten halten
Der "Antifa-Prozess-Dresden" – Herausforderungen und Widersprüche unserer Solidaritätsarbeit.
Meine Geschichte zu Aussagen und Einlassungen im Kaindl-Verfahren 1994 in Berlin
[München] Update nach Haftentlassung
Grußwort zur Urteilsverkündung von Hanna
Juristische Kritik an Skelettvermessung
In Erinnerung an Brigitte Asdonk
[USA]Anarchist*innen bei den No Kings-Demonstrationen
Captain future – Magdeburg, Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt
Brandanschlag auf das Auto von AfD Bundestagsfraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann
GrapheneOS – das Betriebssystem für bewegte Chaot:innen?
Was war denn das? - Ein Rückblick auf das „Rheinmetall entwaffnen“-Camp in Köln
Auswertungstext des A-Barrios auf dem Rheinmetall Entwaffnen Camp
Anti-NATO-Tage in Souda, Kreta
Angriff auf militärisch-industriellen Komplex
Zur Repression gegen den 2. internationalen Austausch gegen Militärdienst und für die Verweigerung jedes Militarismus
Zur Notwendigkeit antifaschistischer Re:organisierung
Identitätspolitik in der Kritik und unter Beschuss
