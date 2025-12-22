Autonomes Blättchen Nr. 63 erschienen

Inhalt:

Auf Augenhöhe

Diejenigen, die sich für die Guten halten

Der "Antifa-Prozess-Dresden" – Herausforderungen und Widersprüche unserer Solidaritätsarbeit.

Meine Geschichte zu Aussagen und Einlassungen im Kaindl-Verfahren 1994 in Berlin

[München] Update nach Haftentlassung

Grußwort zur Urteilsverkündung von Hanna

Juristische Kritik an Skelettvermessung

In Erinnerung an Brigitte Asdonk

[USA]Anarchist*innen bei den No Kings-Demonstrationen

Captain future – Magdeburg, Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt

Brandanschlag auf das Auto von AfD Bundestagsfraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann

GrapheneOS – das Betriebssystem für bewegte Chaot:innen?

Was war denn das? - Ein Rückblick auf das „Rheinmetall entwaffnen“-Camp in Köln

Auswertungstext des A-Barrios auf dem Rheinmetall Entwaffnen Camp

Anti-NATO-Tage in Souda, Kreta

Angriff auf militärisch-industriellen Komplex

Zur Repression gegen den 2. internationalen Austausch gegen Militärdienst und für die Verweigerung jedes Militarismus

Zur Notwendigkeit antifaschistischer Re:organisierung

Identitätspolitik in der Kritik und unter Beschuss

Vielen Dank dafür!