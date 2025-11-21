Erfolgreiche Kundgebung gegen Militarisierung des Gesundheitswesens

In Redebeiträgen u.a. von Verein demokratischer Ärzt*innen, IPPNW, Bündnis Gesundheit statt Profite, Kritsche Mediziner*innen und Internationale Kriegsdienstgegner*innen wurden über die schon stattfindenden und geplante Unterwerfung des Gesundheitswesens unter militärische Bedürfnisse, die Präsenz der Bundeswehr an Universitäten und Krankenhäusern sowie den sogenannten „Rahmenplan Zivile Verteidigung Krankenhäuser Berlin“ informiert.

Einig waren sich die Sprecher*innen sowohl in der Forderung nach einem guten, zivilen Gesundheitswesen für alle mit guter Ausstattung, guten Arbeitsbedingungen und ausreichend Personal als auch in der Ablehnung aller Versuche, das Gesundheitssystem militärischen Bedürfnissen und Anfoderungen zu unterwerfen.

Am Rand der Kundgebung wurden viele Flyer verteilt an Besucher*innen des Symposiums, an Passant*innen, Studierende, Beschäftigte und Patient*innen, und viele gute Gespräche geführt.

Als einige Menschen auch beim Symposium selbst Flyer gegen die Militarisierung des Gesundheitswesens verteilten, reagierten die zahlreich vor Ort präsenten Securities teilsweise recht rabiat, anscheinend auch gegen den Willen der Organisator*innen selbst. Offenbar ist die Haltung der Charité im Moment recht ambivalent. Ein Bundeswehr-Oberst wird kurzfristig aufgrund der Proteste ausgeladen, der Themenschwerpunkt „Zivile Verteidigung“ findet jedoch weiterhin statt. Die Organisator*innen des Symposiums signalisieren Gesprächsbereitschaft, der Wachschutz ist rabiat.

Es gibt also noch einiges zu tun: Für ein gutes ziviles Gesundheitswesen – gegen jede geplante und stattfindende Militarisierung!

Aufruf zur Kundgebung: https://gesundheitohneprofite.noblogs.org/post/2025/11/15/krisenfest-statt-kriegstuchtig/

Pressemitteilung I: https://www.ippnw.de/frieden/militarisierung/artikel/de/krisenfest-statt-kriegstuechtig.html

Pressemitteilung II (Ausladung Bundeswehr): https://www.ippnw.de/frieden/militarisierung/artikel/de/protest-gegen-militarisierung-des-ge.html