B: Autonome Weihnachtsgrüße an Bundeswehr und Airbnb

Wohin du grad blickst, überall Plakate von Scheißvereinen: In den letzten Wochen durften wir uns in Berlin tagtäglich Werbeplakate von Akteuren der Verdrängung, wie Deutsche Wohnen und Airbnb ansehen und mussten die Propaganda von staatlichen Unterdrückerbehörden und der Polizei ertragen. Zusätzlich wirbt der Gewalttäter*innenverein „Bundeswehr“ mit Plakaten fürs Morden. Es ist also grade nicht so leicht im öffentlichen Raum unterwegs zu sein und die Fassung zu behalten.