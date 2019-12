Ruhrpark besetzt! - SquatBo

SQUAT BOCHUM !

SquatBo, da bimmelt doch was im Kopf?!

Kein Name von uns. aber wir sind eine Gruppe und wollen an vorangegangene Kämpfe anschließen und erinnern. Wir wollen den Namen als Ausruf und Aktionsfeld zurück in die Öffentlichkeit bringen und Individuen zu neuen Aktionen inspirieren. Vor wenigen Jahren gab es eine Hausbesetzung in Bochum, die so manches veränderte. Wir sagen: Es ist an der Zeit alles zu verändern!

Als wir von den Aktionstagen #KEINMACHTEN hörten war für unsals klar, dass wir was machen wollen, zum Höhepunkt unserer individualisierten kapitalgesteuerten Gesellschaft. Wir wollen die Kritik an diesem Fest auch aus einem Antigentrifizierungs-Blickwinkel beleuchten und bespielen. Zusammen mit anderen Kleingruppen haben wir uns entschieden die Einfahrt des Ruhrparks am 23.12. um 6:30 Uhr zu besetzen. Als zweites Einkaufzentrum Deutschlands fungierte der Ruhrpark als Vorbildmodell der riesigen Einkaufparks, die wir heute als Normalität in jeder Stadt kennen. Hinter der Eigentumsfirma mfi Immobilien GmbH verbirgt sich der internationale Großkonzern Unibal-Rodamco-Westfield, dem weltweit über 90 Einkaufszentren gehören und welcher der größte Retail-Immobilien-Konzern Europas ist.

Ob Kaufhaus oder Wohnhaus, das ist erst der Anfang!

Der Kampf um Freiräume hört nicht beim Wohnen auf, auch den öffentlichen Raum gilt es für- und miteinander zurückzuerobern. Ob Vonovia, Stadt Bochum oder internationale Großkonzerne wie Unibal-Rodamco-Westfield - sie alle privatisieren und kommerzialisieren Raum, der eigentlich für alle da sein sollte.

Währenddessen steigen die Mieten stetig. Menschen werden verdrängt, ob durch Renovierung, Neubau oder großflächige Privatisierungsmaßnamen inklusive Flächenversiegelung.

Im schlimmsten Fall, wie jüngst in Wattenscheid Höntrop trotz zivilen Widerstands in die Wege geleitet wurde, werden Flächen für die Landesreiter*innenstaffel der Polizei NRW zwangsversiegelt, die den Stadtbewohnenden eigentlich in Form einer bepflanzten Frischluftschneise Nutzen bringen sollten, anstatt die Anwohnenden durch Lärm, Kontrolle und Zwang ihres Privatraumes zu berauben.

Wo können wir frei von Kontrolle und Zwang einfach sein? Wo einfach sitzen oder tanzen? Wo finden wir noch Platz in der Natur zu sein? Jeder Platz, jeder Winkel, alles Beton! Alles kostet, nichts mehr umsonst?!

Wir nehmen das nicht mehr hin und sagen allen Spekulant*innen, Kommunen & Konzernen, die unsere Freiräume überwachen und kommerzialisieren wollen, den Kampf an. Wohnraum ist keine Ware, daher:

Die Häuser denen, die sie brauchen!

Freiräume für alle !

Squat Bochum, Pott und anderswo !