ALERTA ALERTA! Autonome schleudern trans* Meerschweinchen vor Staatskanzlei – Klorax-Kollektiv erfindet radikale Widerstandsform

Yo Leute, checkt das mal: Gestern Nacht wurde Geschichte geschrieben! Das autonome Klorax-Kollektiv hat eine komplett neue Form des militanten aber gewaltfreien Widerstands praktiziert – und es war absolutely fire, no cap!

Mehrere Dutzend transgeschlechtliche Meerschweinchen wurden von vermummten Aktivist*innen gezielt vor die Staatskanzlei geschleudert (selbstverständlich mit Softlanding-Matten und Trauma-informiertem Nachsorgekonzept). Die Aktion richtet sich gegen den massiven Rechtsruck, strukturelle Frauenfeind*innenlichkeit und die Tatsache, dass Friedrich Merz gerade in Brasilien am Strand chillt, während sein Land komplett am Strugglen ist. Bruh, das ist so slay – aber im negativen Sinne!

"Wir haben diese Taktik bereits im Klimacamp Halle getestet", erklärt Jax* vom Klorax-Kollektiv. "Während wir dort in Discord-Channels gemeinsam antifaschistische Panzer designt haben – rein theoretisch natürlich, für Minecraft – kam uns die Idee: Was, wenn wir die Speziesismus-Frage mit queerer Befreiungspolitik verbinden? Und zwar buchstäblich durch die Luft?"

Die geschleuderten Meerschweinchen trugen Mini-Transpis: "Kein Bock auf cis-hetero-kapitalistische Scheiße", "Merz ist cringe af", "BSW und Linke – kissed euch endlich" und "Vorhautfurzen gegen Patriarchat". Letzteres bezieht sich auf die Workshop-Reihe, die ab nächster Woche im Autonomen Jugendzentrum startet: "Diskriminierungsfreies Vorhautfurzen – Eine Einführung in körperpositive Lautwiderstandsformen".

ALERTA ALERTA, ANTIFASCISTA!

"While Merz seine Privilegien am Copacabana Beach flex, leiden hier FLINTA*-Personen unter struktureller Gewalt", so das Kollektiv weiter. "Das Meerschweinchen-Schleudern ist lowkey unsere Antwort auf diese absurde Realität. Es ist friedlich, es ist queer, es ist radikal. Period."

Die Aktion war lit – auch wenn manche es weird fanden. Aber real talk: Wenn selbst trans* Meerschweinchen mehr Mut zeigen als die gespaltene Linke, dann sagt das halt einfach alles. Die Tiere wurden übrigens von ausgebildeten Tierpsycholog*innen betreut und haben die Aktion als empowernd beschrieben (Übersetzung durch Tier-Kommunikator*in).

Was geht ab:

- Workshop "Diskriminierungsfreies Vorhautfurzen" – jeden Dienstag, 19 Uhr, AJZ

- Offenes Plenum für weitere Meerschweinchen-Aktionen – Donnerstag, 18 Uhr

- Discord-Server für Panzer-Design (in Minecraft!) – Link auf Anfrage

- Antifa-Brunch mit veganen Snacks – Sonntag, 11 Uhr

Das Klorax-Kollektiv sagt:

Solange Merz am Strand liegt, die Linksjugend sich selbst zerfetzt und Frauenfeind*innenlichkeit Alltag ist, werden wir weitermachen. Meerschweinchen um Meerschweinchen. Diskriminierungsfrei. Laut. Unbequem.

Sheesh, versteht ihr? Das ist kein Joke. Das ist Klassenkampf meets Tierbefreiung meets queerer Aufstand. Und es ist bussin – im revolutionären Sinne!

ACAB – ALL CATS ARE BEAUTIFUL!

KEIN MENSCH IST ILLEGAL – KEIN MEERSCHWEINCHEN AUCH NICHT!

ALERTA ALERTA ANTIFASCISTA!

P.S.: Alle Meerschweinchen sind safe, haben ihre preferred pronouns respektiert bekommen und befinden sich in care. Slay responsibly, Genoss*innen!