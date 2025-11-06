Leipzig: Rechte Konzerte?! Doch nicht in Plagwitz…

Die Band Spiritual Front bewegt sich in ähnlichen ideologischen Gefilden und hat ebenfalls bei besagtem Sampler mitgemacht. Dann wären da noch Espacio Vital, von der ein Mitglied stolz seine faschistischen Tattoos auf Instagram präsentiert. Veranstaltet wird das rechte Stelldichein vom Dessauer Konzertkollektiv Only The Sun Knows.

Aber wirklich im Felsenkeller? Da spielen doch auch immer wieder linke Bands.(ZSK, Fatoni, Schleimkeim, WIZO, LOIKAEMIE usw...) Das kann doch nur ein Missverständnis sein.



Missverständnis? Wohl kaum. Bereits im Janaur 2025 durften die NS-Fans Death in Rome auftreten (1). Während der Buchmesse wurde der rechte Hetzer Ulf Poschardt eingeladen und im April die rechtsoffene Band Trabireiter, Nachfolgeband der einzigen neonazistischen DDR Band BrutaleHaie (2). Im Oktober wird Schillah seine rassistische Partymucke darbieten und für März 2026 ist der Sexist Young Hurn angekündigt.



Ihr seht, das Ignorieren und sich Nicht-Auseinandersetzen-Wollen mit problematischen Bands und Künstler*innen hat System. Vielmehr bietet der Felsenkeller regelmäßig rechten Künstler*innen eine Bühne.



Also was ist da los lieber Felsenkeller? Ist das Außenbild als historischer Ort der Arbeiter*innenbewegung und alternativer Veranstaltungsraum im Leipziger Westen nur Fassade?



Wir blicken dahinter und fordern: Keine rechten Konzerte in Plagwitz! Keine Bühne für Täter! (3)



Organisiert den antifaschistischen Protest!



(1) https://radiocorax.de/von-crisis-zu-death-in-june-grauzone-im-neofolk/

(2) https://chronikle.org/ereignisse/hohe-nazi-praesenz-rock-open-air-colditz

(3) Zweimal in diesem Jahr fanden bereits HGich.T-Konzerte im Felsenkeller statt. https://conne-island.de/nf/261/5.html