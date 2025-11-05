Plakat gegen jede Wehrpflicht - überall

Wir haben ein neues Plakat.

Gegen jede Wehrpflicht, egal wo. Wir rufen zur Totalverweigerung der Wehrpflicht auf.

Als Anarchist*innen begrüßen wir, wenn die Fragebögen der Bundeswehr (die Menschen ab 18 Jahren ab dem 1.Januar 2025 bekommen) in den Müll gepfeffert werden. Denn die Fragebögen sind der erste Schritt zur Wehrerfasssung. Ohne Wehrerfassung keine Musterung. Ohne Musterung keine Einberufung.

Wer jetzt schon verweigert (ohne wehrerfasst zu sein), treibt zwar die Verweigerungszahlen nach oben, legitimiert aber andererseits damit die Wehrpflicht. Denn der Zivildienst wird in militärische Konzepte und zivil-militärische Katastrophenübungen eingebettet. Und sowieso; statt soziale Berufe anständig und würdevoll zu bezahlen, würden Zivildienstleistende als Billiglohnkräfte eingesetzt. Die Fragebögen sind für männlich gelesene Menschen verpflichtend. Hier zeigt sich einmal mehr die Fratze des Patriarchats, die männlich gelesene Menschen zu toxischer Männlichkeit, zur Befehl und Gehorsam, zur Mord und patriarchaler Dominanz und Unterwerfung zwingen will.