(A-Radio) Vortragsdokumentation: Sexarbeit und Migration

Beim Vortrag am 27.9.2025 im Black Pigeon in Dortmund ging es um diese Fragen: Warum arbeiten migrantische Menschen als Sexarbeiter*innen in Deutschland? Wie sind ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen? Nach den Grundlagen geht es um Historisches, rechtliche Modelle und einen anarchistischen Blick auf das Thema. Die Aufnahme wurde uns durch die Anarchistische Gruppe Dortmund zur Verfügung gestellt.

Länge: 38 min

