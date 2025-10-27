[K] Anquatschversuch im Raum Köln

Hiermit möchten wir von einem versuchten Anquatschversuch durch die Schergen des Staates berichten.

Am Freitag den 13.06 wurde ein Genosse gegen 12:30 (eine Uhrzeit zu welcher das Antreffen nicht erwartbar war) durch ein klingeln gestört. Im Treppenhaus traf er 2 Figuren an welche sich als Beamt*innen der Polizei Köln "Abteilung Staatsschutz" vorstellten. Während den beiden der Zutritt und die Einsicht in die Wohnung freundlich verwährt wurde versuchten sie den Genossen in ein Gesrpäch zu verwickeln. Konkret wurde auf die vergangene politische Betätigung aufmerksam gemacht, Fragen zum politischen Werdegang gestellt und gefragt was denn "sonst so in Köln passiert".

Das Gespräch mit den beiden wurde konsequent verweigert, keine Ihrer Fragen beantwortet und die Tür schnell wieder geschlossen.

Unverrichtetter Dinge haben die beiden sich zu Fuß ausser Sichtweite entfernt.

Der Genosse beschreibt die beiden wie folgt:

1 Person Männlich gelesen:

Trat im Gespräch vordergründig als "netter"Gesprächsführer auf.

Anfang oder mitte 30

Blonde, kurze haare

Jeans und blauer kapuzenpulli

1 Person weiblich gelesen

Stand mit Klemmbrett in der Hand im Hintergrund und hat kein Wort gesagt

Anfang oder mitte 30

Dunkelblonde Schulterlange Haare offen getragen.

Formeller angezogen, helle Jeans

Es ist nicht auszuschliesen, dass es in diesem Zeitraum oder in Zukunft noch mehr Anquatschversuche gab und geben wird.

Keine Spekulationen, kein Szenegetratsche!

Wichtig ist, sich auf keinen Gesprächsversuch einzulassen und schon im Vorhinein in unseren Zusammenhängen über solche Situationen zu sprechen und uns vorzubereiten.

Gemeinsam gegen jede Repression!