Wilder huehner waehren sich!

Dorfstrasse 26, 49429 Visbek

In der Nacht des 11. auf den 12. Okt. 2025 hatt eine Gruppe vonAktivist/innen anl'sslich der Disrupt Aktionstage

Farbe auf der Einfahrt und dem Weg zur Villa von Paul-Heinz Wesjohann verschuettet.

Zudem wurde die Mauer um das Grundstueck mit Spruechen wie "Wilde Huehner waehren sich" oder "Ein Huhn bleibt ein Huhn und ein Arsch bleibt ein Arsch" verziehrt.

Paul-Heinz Wesjohann ist der Gruender der PHW-Gruppe, dem groessten Unternehmen in der Gefluegel-wirtschaft und ist einer der reichsten Personen Deutschlands.

Die PHW-Gruppe ist vor allem wegen Marken wie "Wiesenhof" oder "Bruzzzler" bekannt und hatt sich in den letzten Jahren in so viele Skandale zu Themen wie u.a. Tierquaelerei und Arbeitsausbeutung verstrickt, dass es quasi unmoeglich ist, die hier alle auf zu listen.

Nach harter Arbeit von Tierrechtsorganisastionen, endloser Recherchearbeit und veroeffentlichten Dokus,

sowie Protestaktionen von Umwelt-NGOs wie GreenPeace oder RobinWood, kann es nicht sein, dass Unternehmen wie die PHW-Gruppe immernoch ungehindert fortbestehen und sich durch einen neuen Firmenanstrich weiterhin gut verkaufen.

Hinter solchen Unternehmen stehen Einzelpersonen, die sich bewusst fuer Profit statt Menschlichkeit entscheiden!

Waehrend Paul-Heinz Wesjohann in seinem Elfenbeinturm sitzt, steigt das Blut seiner Opfer.

Die Aktion legt ihm dies direkt vor die Fuese, sie ist ein Aufruf Paul einen Besuch ab zu statten und ihm zu zeigen, dass seinen Taten nicht ungesehen bleiben!

Mit rebellischen Gruessen

Die Wilden Huehner