04.11.2025 ist Prozessbeginn im Antifa-Ost Verfahren

Wie das OLG Dresden nun auf seiner Webseite mitteilt, wird am 04.11.2025, 09:30 Uhr der Prozess gegen Johann und weiteren sechs Angeklagten beginnen. Der Generalbundesanwalt legt ihnen folgendes zur Last, als

"Mitglieder oder Unterstützer zu einer spätestens Ende 2017/Anfang 2018 in und um Leipzig gegründeten Vereinigung gehört zu haben, deren Mitglieder eine militante linksextremistische Ideologie teilten. Dies habe insbesondere die Ablehnung des bestehenden demokratischen Rechtsstaats, des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung sowie des staatlichen Gewaltmonopols eingeschlossen. Die auch überregional vernetzte Gruppierung soll über mehrere Jahre hinweg gewaltsame Angriffe gegen Personen verübt haben, die ihrer Ansicht nach aus der »rechten Szene« kamen. Die Aktionen seien in der Regel intensiv vorbereitet worden. Die Angeklagten sollen sich dadurch unter anderem - in wechselnden Besetzungen - außerdem der gefährlichen Körperverletzung, des versuchten Mordes, der Sachbeschädigung, der Urkundenfälschung und des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig gemacht haben. Johann G. und Paul M. wird darüber hinaus Diebstahl mit Waffen zur Last gelegt."

Quelle: https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1091149

Antifaschistischmus ist kein Verbrechen!

Free all Antifas!

Solidarität mit den Verfolgten!