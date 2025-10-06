[Nbg] 30. Linke Literaturmesse
30. Linke Literaturmesse von Freitag, den 31.10 bis Sonntag, den 02.11.25 +++ Buchvorstellungen – Lesungen – Verkaufsmesse +++ Eintritt frei. Drei Tage lang präsentieren über 30 linke Verlage ihr aktuelles Programm. Über 60 Buchvorstellungen und Lesungen mit AutorInnen und kulturellem Rahmenprogramm.
Infos und Programm unter: www.linke-literaturmesse.org oder unten als pdf.
Öffnungszeiten:
Freitag: 19:00 – 22:00 | Samstag: 10:00 – 22:00 | Sonntag: 10:00 – 15:00
Samstag: Kinderbetreuung mit Kleinkindbereich, Kinderbücherleseecke und Bastelangebot von SJD-Die Falken & Friends
Veranstaltungsort Künstlerhaus, Königstraße 93, 90402 Nürnberg (beim Hauptbahnhof)
Veranstaltet von:
Metroproletan Archiv & Bibliothek und Gostenhofer Literatur- und Kulturverein