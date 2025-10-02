Sponti in Solidarität mit der durch die IDF angegriffene Global Sumud Flotilla in Aachen

Die Flotilla ist ein weiterer versuch die Hilfslieferungen nach Gaza wieder möglich zu machen. Und verdient unsere Unterstützung.

Als am Abend des 1.10. klar würde das die Flotilla durch die Israelische Marine angegriffen und die schiffe geentert wurden trugen 30-50 Menschen ihre Wut in einer Spontandemonstration in der Nähe des Hauptbahnhofs und durch die Innenstaat auf die Straße.

Die sponti war ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen auf der Flotilla aber auch den Menschen in Gaze und der gesamten Region die unter der Israelischen Regierung und deren Anhängern unterdrückt, ausgebeutet,verletzt und getötet werden. Die ist auch ein angriff auf den Deutschen Staat der Israel bedingungslos unterstützt und seine Polizei die unsere Demonstrationsfreiheit immer und überall einschränkt

gegen Unterdrückung überall

Free Palestine

Free Gaza

Zeichnung als Schaubild der Sponti.