Solidarität mit Kurdistan = Kampf dem Krieg um die Ägäis

Alteingessene Türken, Kurden, Griechen - vereint unter dem türkischen Sprichwort "Mensch ist Mensch" - fühlen sich oft genug mehr als Deutsche als uns eigentlich bewußt ist oder wir gar nicht wahr haben wollen, weil wir diesen Staat hassen wie die Pest, ob man das Land auch deswegen hasst, kommt wahrscheinlich auf's Wetter an, aber eins ist man sicher: Als Punker hatte man vor 40 Jahren das Gefühl im Land der toten Augen zu leben, das - trotz des seit Jahrzehnten anhaltenden gesellschaftlichen und politischen Rollbacks - hat sich schwer geändert und selbst die Augen der Dronen mit ihren Smarties leuchten jetzt sogar.

All das sollte mensch sich vor Augen führen, denn es ist wichtig, wenn es darum geht eine Bewegung zu zünden, die Erdogun und seine eventuellen Nachfolger - auch aus anderen Parteien wie z.b. die CHP, die angekündigt hatte bei Wahlsieg 18 griechische Inseln - auch bewohnte - zu besetzen, die teilweise bis 1947 gar noch zu Italien gehörten - daran zu hindern, sich Atomwaffen aus dem Sack zu fummeln oder zu besorgen oder auch nur den kommenden Krieg um die Öl- und Gasquellen im östlichen Mittelmeer zu verhindern.

Dass der kommen wird, belegt die hier viel zu oft ignorierte Entwicklung der letzten Jahre, zuerst ging es nur um die nördliche Ägäis - mit Causus Belli, sollte Griechenland es wagen, zu bohren und der galt bereits lange vor Erdogum - dann kam Zypern aufs Menu - während Erdogum das auch noch alles angekündigt hat und gegen Griechenland dutzende Male gestrunzt hat, er sei in der Lage an zwei Fronten zu kämpfen und es wegzublasen - jetzt hat seine Marine sogar ein israelisches Bohrschiff aus Zyperns Gewässern vertrieben - vor 2 Wochen - und einen Deal mit Libyen gedödelt und sein Kontinentalschelf erweitert und angekündigt nahe der Küste Kretas zu bohren, wo bereits die Bevölkerung gegen ähnliche Pläne Griechenlands mobilisiert.

Er will jetzt nicht nur den Vertrag von Lausanne neu schreiben, sondern auch den von Sevres, was eigentlich zu erwarten war, aber kaum wer auf dem Schirm hatte, denn den Vertrag von Lausanne zu streichen würde bedeuten, dass Sevres gilt, der die heutige Türkei auf etwa ein Viertel reduzieren würde, zu Gunsten damals geplanten Kurdistans, Armeniens und eines Gebiest für die griechischen Anatolier rund um das heutige Izmir (damals Smyrna) bevor sie ausgerottet und der Rest vertrieben wurde, übrigens alles unter der heute noch aktuellen Fahne der Türkei.

Griechenland fühlt sich jetzt quasi eingekreist, denn neben Libyen hat der Meister auch noch in Albanien seine Finger drinne und einen Stützpunkt der Marine, aber es geht gar nicht um Griechenland - Nieder Mit Allen Staaten - denn es ist zweifelhaft, ob die Wehrpflichtigen Griechenlands überhaupt mitmachen werden, immerhin hat ihre Befehlverweigerung zum "Flüchtlingsdeal" geführt und bereits 2008 verhindert, dass die Armee gegen die Dezemberrevolte eingesetzt wurde; kommt es zum Krieg, wird es in Griechenland schneller zur Revolution kommen, als wir uns das alle erträumt hätten und eventuell ebenso in der Türkei, dort ist es allerdings viel schwerer einzuschätzen, aber es gab Hinweise, dass nach dem Putsch nicht Erdogum am Ruder war, sondern der Generalstab, vor allem bei Provokationen der türkischen Marine mit dem Generalstab an Bord rund um Imia, die auf ihrem youtube aussahen, als ob sie bereits auf dieser griechischen Insel gelandet wären; dafür wurde eine für das PR zuständige Offizierin geschasst und als Gülenistin abgeführt und das war's und es würde nur bestätigen, dass das Militär immer noch das Sagen hat, der Rest ist Nebelkerze wie das Trumptheater. Dummerweise denkt die Türkei, was Trump kann, können wir noch besser.

Und es geht u.a. um eventuelles Öl und/oder Gas in 5000 Meter Tiefe - niemand konnte bisher so tief bohren - und sie müssen bohren, um überhaupt zu beweisen, dass die dortigen Schlammvulkane - südöstlich von Kreta - wirklich darauf verweisen, dass dort was ist, was heute niemand mehr braucht, ausser Potwale und Babystuben der Riesenkalmare.

Er drohte auch gegen die von Zypern, Israel, Ägypten, Griechenland und Italien geplante Gas-Pipeline aus dem östlichen Mittelmeer nach Süditalen militärisch vorzugehen, gerüchteweise hat er bereits Truppen in Libyen und ein Frachter unter moldawische Flagge hat aus dem Schwarzen Meer kommend embargobrechend gepanzerte Fahrzeuge nach Tripoli geliefert, gerüchteweise, weil mensch natürlich auch der griechischen Presse nicht immer glauben kann, denn wäre es ein Schiff unter griechischer Flagge gewesen, hätte sie vor den Reedern gekuscht, genau wie 2012 als die lybische Luftwaffe unter Protest der NATO ein griechisches Schiff bombardiert hatte, das einen Taxibetrieb für ISIS-Milizen zwischen Libyen und Syrien unterhielt und was erst rauskam, als dasselbe Schiff wegen Heroinschmuggel aufflog und zur selben Zeit Öl für ISIS aus Syrien mit der Hilfe griechischer Reeder und kurdischer Mafia nach Griechenland geschmuggelt wurde; außerdem kommen militärische Infos der griechischen Presse oft aus fragwürdigen Quellen wie defence net.

Spätestens wenn der schlaue Hund Putin einsteigt, sind wir bald in einer Situation wie die Balkankriege ohne die der 1. Weltkrieg nicht stattgefunden hätte und der deswegen auch vordatiert gehört.

Die zwei Fronten, die Erdogum meint, dürften klar sein und die allermeisten werden auf der Seite seiner Feinde stehen, natürlich müsste mensch mal die alten Verträge im Original lesen und auch Erdogums Verlautbarungen, aber eigentlich ist das egal, FFF muß mit ins Boot, denn nach Öl und Gas zu bohren und darum Kriege zu führen, ist heutzutage noch mehr der allerletzte Schwachsinn.

https://www.keeptalkinggreece.com/2019/12/16/erdogan-vows-to-drill-off-c...

Vielleicht wachen die Menschen in Berlin endlich auf und schliessen den Flughafen Tegel und verhindern den Berlin-Branderburgs (was auch immer das eigentlich sein soll, gabs da nicht Referendum, was sich dagegen entschied?) und machen damit Berlin zur progressivsten Stadt der Welt.