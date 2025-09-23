Krieg der NATO! Rache für Köln!

Ab dieser Woche, vom 25. bis zum 29., findet in Hamburg das NATO- Manöver „Red Storm Bravo“ statt. Hierbei soll der Ernstfall geprobt werden, indem Soldat:innen und Material über unsere Stadt an die Front Richtung Osten transportiert werden. Ebenfalls Teil an dem Manöver sind Krankenhäuser, die Agentur für Arbeit, Feuerwehr und Polizei. Neben dem Transport, soll unter anderem auch die Niederschlagung einer Demonstration geprobt werden.

Die praktische Wiedereinführung der Wehrpflicht, Milliarden für Aufrüstung statt für Gesundheit, Bildung und Soziales: die „Zeitenwende“ schreitet voran. Die Arbeiter:innenklasse soll kriegstüchtig gemacht werden. Doch wir wollen nicht für die Interessen der Imperialisten zu Kanonenfutter werden. Ob der Genozid an den Palästinenser:innen, die Kriegsverbrechen des NATO- Partners Türkei an den Kurd:innen, das deutsche Kapital profitiert von all diesen Kriegen. Wir müssen den deutschen Imperialismus, als unseren Hauptfeind, konsequent bekämpfen.

Das die Militarisierung viele Menschen organisiert, zeigte sich Ende August in Köln. Am diesjährigen Rheinmetall Entwaffnen Camp beteiligten sich etwa 1400 Personen. Der Staat versuchte vorab, das Camp zu verbieten. Diese Repression zog sich durchgehend durch und nahm ihren Höhepunkt während der Abschlussdemonstration am Samstag, bei dem die Bullen mehr als 500 Leute, über 11 Stunden einkesselten und mehrere Menschen zum Teil schwer verletzten. Doch der Repression zum Trotz konnten unter der Woche viele Aktionen durchgeführt werden. Auch der Kessel am Samstag war geprägt von großer Solidarität und ungebrochenem Kampfgeist.

Der Staat hat in Köln einmal mehr gezeigt, dass die Militarisierung nicht nur nach außen, sondern auch nach innen voranschreitet. Doch wir werden die Straße und unsere Aktionsformen verteidigen!

Wir müssen an den Aktionen in Köln anknüpfen. Seid kreativ – stoppen wir gemeinsam das NATO- Manöver!

Kommt zu den angemeldeten Aktionen:

Donnerstag, 25.9., 17 Uhr – Kundgebung: Marie- Jonas-Platz (U- Kellinghusenstraße

Freitag, 26.9., 18 Uhr – Demonstration: Rathausmarkt

Samstag, 27.9. 13 Uhr – Demonstation: Hauptbahnhof (Hühnerposten)

Freiheit für Kurdistan und Palästina! Krieg dem Krieg!