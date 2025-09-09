[Berlin] Angriff auf militärisch-industriellen Komplex – Blackout in Europas größtem Technologiepark
9. September, früher Morgen: tausende Städte erwachen zum Leben, millionen Menschen werden von dem schrillen Piepen ihres Weckers aus dem Schlaf gerissen, welcher den Beginn eines weiteren Tages der Monotonie und Apathie einläutet – 15 Minuten Zeit zum Kaffeetrinken, um dann zur Arbeit zu hetzen. Eine Stunde in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenige Blicke, die sich kreuzen, keine:r redet, alle starren auf ihre Bildschirme. Unmengen Autos durchqueren die Straßen, der Blaulichtlärm erschrickt die wenigen Vögel, die über der Stadt kreisen. Die Kieze jeden Tag etwas trostloser. Einsamkeit macht sich breit unter Vielen, zwischen Betonbauten, Zäunen und Kameras. Umgeben von Polizeipräsenz, die uns mehr und mehr zu ersticken droht. Werbebildschirme, die zum konsumieren auffordern oder dazu einladen, sich der Bundeswehr anzuschließen. Ja, es ist wieder so weit: „Am deutschen Wesen mag die Welt genesen“. Die „Zeitenwende“ erfordert stramm stehen fürs Vaterland und Kriegstüchtigkeit, dass der „Volkskörper“ zusammenrückt und Opfer bringt. Die Militarisierung schreitet voran und hinter dem neoliberalen Versprechen von Wohlstand zeigt sich immer unverhohlener die faschistische Fratze. Die Resignation und die Schwarzseherei gewinnt an Gefolgschaft, man atmet Traurigkeit.
In den Nachrichten permanent Katastrophenmeldungen. Kriege und Genozide hören nicht auf. Im Gegenteil: in Gaza, Kongo, Sudan, Ukraine wird weiter gemordet und die Herrschenden reiben sich die Hände. Das Geschäft läuft gut. Ständig werden neue Deals eingefädelt, um die Ressourcen anderer Länder auszubeuten und Menschen ihrer Lebensgrundlage zu berauben. Die Neo-Faschist:innen sitzen in immer mehr Staaten fest im Sattel der Macht und das Kapital steht ihnen zuverlässig zu Diensten. Die reaktionäre Welle des Antifeminismus und der Queerfeindlichkeit wird von den Tech-Bros vorangetrieben und KI führt ihre steile Karriere fort, die Welt immer künstlicher zu machen. Ihr dystopisches Fortschrittsversprechen: eine faschistoide Technokratie mit extra-planetarischen Bestrebungen als Antwort auf den kollabierenden Planeten. Alles wirkt als wäre diese Welt längst verloren, dass es keine Möglichkeit zum Handeln gäbe, dass unser Tun eh nichts bringt, so als ob die aufständischen Zeiten weit in der Vergangenheit liegen würden.
Heute aber funktioniert nicht alles so reibungslos. In Europas größtem Technologiepark im Ostteil Berlins, wofür gewöhnlich ein reges Treiben herrscht, scheint diese Normalität in den frühen Morgenstunden nach wenigen Minuten dahin geschmolzen zu sein. Die Dunkelheit wurde durch einen Hoffnungsschimmer ersetzt, weil Apathie und Frustration nicht die einzigen Reaktionen auf diese bedrückende Realität sind.
Nein, heute ist kein normaler Tag. Hunderte CEOs verschiedener Firmen und Forschungsinstitute aus den Bereichen IT, Robotik, Bio- & Nanotech, Raumfahrt, KI, Sicherheits- und Rüstungsindustrie haben die bittere Nachricht bekommen, dass ihr Technologiepark in Adlershof aufgehört hat zu funktionieren. Zumindest für eine kleine Zeitspanne, aber das reicht schon aus, um ihre sensiblen Supermaschinen und Ablaufprozesse massiv zu beeinträchtigen. Zwei 110KV Strommasten in der Königsheide in Johannisthal wurden durch Brandstiftung der Saft abgedreht und damit ein Blackout im Technologiepark verursacht. Wir bitten die Anwohner:innen, die davon in ihren privaten Haushalten betroffen waren um Nachsicht, dies war keinesfalls unsere Intention. Trotzdem sehen wir diesen Kollateralschaden als vertretbar an, im Gegensatz zur faktischen Zerstörung der Natur und der oft tödlichen Unterjochung von Menschen, für diese viele der hier ansässigen Firmen tagein tagaus verantwortlich sind. Ihr Festhalten am technologischen Fortschrittsstreben und die permanente Ausweitung industrieller Ausbeutung im Angesicht gegenwärtiger Katastrophen hat weit schwerwiegendere Folgen. Für alle und dauerhaft. Der unbedingter Wille dies notfalls mit militärischer Gewalt durchzusetzen, zeigt worum es dabei eigentlich geht – Profit und Macht. Diese Tatsache lässt sich auch nicht durch lustige Drohnenshows am Nachthimmel oder fussballspielende KI-Roboter, wie sie ab und an dem technologiebegeistertem Publikum in Adlershof präsentiert werden, vertuschen. Ihre wohlklingenden Werbeslogans von Innovation, Nachhaltigkeit und Fortschritt sind nichts weiter als ein irreführendes Manöver auf dem Schlachtfeld der Diskursbestimmung, um davon abzulenken, dass sie eigentlich Instrumente bauen, die Tod und Zerstörung bringen. Jedes denkbare Geschäftsmodell aus den genannten Bereichen der Hightech-Industrie, das im Technologiepark Adlershof angesiedelt ist, fungiert, auf die ein oder andere Weise, systemstabilisierend und ist unter anderem ein Produkt militärischer Interessen. Ihre Machenschaften sind der Garant für das Fortbestehen der kapitalistischen Todesmaschine. Sie alle sind das eigentliche Ziel unserer Aktion.
Es würde den Rahmen jedoch um Weiten sprengen jede einzelne der über tausend Firmen zu beleuchten und all ihre Schandtaten zu entlarven. Diese Liste wäre endlos. Daher begrenzen wir dieses Unterfangen hier auf einige wenige Beispiele, die exemplarisch für die unsägliche Verstrickung von Forschung, Wissenschaft und Technologie mit Krieg, Umweltzerstörung und sozialer Kontrolle stehen.
ATOS – Einer der Cybergiganten, der unter anderem IT-Produkte und KI-basierte Anwendungen für Militär und Polizeiarbeit entwickelt. Für die Bundeswehr betreibt der Konzern das Projekt HaFIS (Harmonisierung der Führungsinformationssysteme) oder baut schussfeste Funktionscontainer mit IT-Infrastruktur. Für den Kriegstreiber Israel unterhält Atos ein Hochsicherheits-Datencenter ihrer Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden und ist damit mitverantwortlich für Krieg und Genozid.
ASTRIAL – Ein Unternehmen das neben Sicherheitsinfrastruktur für Smart Citys vor allem durch sein Engagement im weltweiten Krieg der Grenzbehörden gegen Migrant*innen auffällt. Ihre Kommando- und Kontrollsysteme verarbeiten riesige Datenmengen von Land-, See-, Unterwasser-, Untergrund-, Luft- und Weltraumsensoren, um die Menschenjagd an den Außengrenzen des globalen Nordenszu optimieren.
DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT (DLR) – Das All ist in der Polykrise ein höchst umkämpfter Raum und DLR profitiert massiv von dem militärischen Sondervermögen der Bundesregierung. Die wehrtechnische Forschung ist integraler Bestandteil des Programms des DLR. Das DLR unterstützt z.b. Ausbildungsflüge der Luftwaffe oder betreibt in Köln mit der Bundeswehr zusammen ein Kompetenzzentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin.
EDAG – Ein langjähriger Partner der Sicherheits- und Rüstungsindustrie. Das Unternehmen entwickelt militärische Rad- und Kettenfahrzeuge, Lösungen für maritime Sicherheit oder bemannte und unbemannte militärische Luftfahrzeuge. Kurz: alle erdenklichen Maschinen die dazu designt sind zu töten.
EUROVIA/VINCI – Eines der größten Bau- und Infrastruktur-Unternehmen weltweit, das unter anderem an dem umkämpften Bau des französischen Atommüll-Lagers beteiligt ist. Vinci baut aber auch (Abschiebe-)Knäste, Flughäfen oder Autobahnen. Mit ihren unzähligen Tochterfirmen ist das Unternehmen selbst im Energiesektor tätig und drängt zunehmend auch auf den Rüstungsmarkt. Erst kürzlich hat die Vinci-Tochter Actemium die Übernahme der Wärtsilä SAM Electronics GmbH bekanntgegeben, die für die deutsche Marine und Marinewerften in Hamburg, Wilhelmshaven, Elmenhorst, Bremerhaven und Kiel tätig ist.
JENOPTIK – Das Technologieunternehmen aus Jena agiert durch Produkte wie Laserentfernungsmesser, Wärmebildkameras, LEDs, Infrarot- und Polymeroptiken, die z.b. zur militärischen Aufklärung oder zum Schutz von Infrastrukturen eingesetzt werden, an der Schnittstelle von innerer Sicherheit und militärischer Verteidigung. Von Relevanz ist aktuell ihre Software „TraffiData" die unter anderem im Grenzgebiet zu Mexiko zum Einsatz kommt und auf Wunsch der US-Grenzbehörde zur effizienteren Jagd nach unerwünschten Menschen durch „TraffiCatch" erweitert wurde.
ROHDE & SCHWARZ – Das Technologie- und Rüstungsunternehmen stellt Funktechnologie für Militärfunkanlagen und Überwachungssysteme her, die an große Tech-Unternehmen, Regierungen und Geheimdienste auf der ganzen Welt verkauft werden. R&S Produkte finden beispielsweise Anwendung zur Grenzsicherung (z.B. in Saudi Arabien), in Militärfahrzeugen, -flugzeugen, -schiffen, sowie zur Steuerung von Raketen und Co. Aber auch bei polizeilichen und geheimdienstlichen Abhöreinrichtungen.
SIEMENS – Es gibt kaum ein Bereich in der Rüstungs- und Großindustrie, wo Siemens Produkte nicht vorkommen. Waffensysteme, Atom-U-Boote, Flugzeugträger, Panzer, Kernreaktoren, Staudämme, Windkraftanlagen, Knäste, Flughäfen uvm. Viele dieser Megaprojekte sind höchst umstritten wie z.b. TrenMaya in Mexiko, Erdogans Staudamm-Projekte in Kurdistan oder zuletzt der Bau des Unterwasserstromkabel EuroAsia Interconnector, das Israel mit Zypern und Griechenland verbindet. Auch andere israelische Infrastrukturprojekte im besetzten Ostjerusalem und in israelischen Siedlerkolonien in der Westbank werden durch den Konzern unterstützt.
TRUMPF - Ein Unternehmen das an vorderster Front im internationalen Chip-Krieg um die Vormachtstellung in der digitalen Welt agiert. Ob Smartphones mit Turbodatenübertragung und Gesichtserkennung, smarte Datenbrillen, künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos oder Raketen-, Drohnen- und Waffensysteme. Überall sind die Halbleiter verbaut, bei deren Produktion die deutsche Firma Trumpf, in Zusammenarbeit mit Zeiss und ASML durch ihre EUV-Lithographiesysteme eine Schlüsselrolle spielt. Ohne ihren Komponenten stünde die hochtechnologisierte Welt still.
Diese Sabotage will aber nicht nur die Feind:innen der Freiheit benennen und stören, sondern auch ein Aufruf zur Ausweitung von offensivem Handeln im Allgemeinen, speziell aber von dieser Aktionsform sein, die zu einer effektiven Systemunterbrechung führt. Es ist ein Aufruf die Frustration und die Hoffnungslosigkeit endgültig hinter sich zu lassen. Ein Aufschrei, um zu verkünden, dass unsere anarchistischen Ideen und der Tatendrang gedeihen und dass das verantwortungslose Handeln der Herrschenden immer Konsequenzen mit sich ziehen wird. Dies gilt vor allem für die Kompliz:innen der Waffenindustrie, denn wir werden nicht tatenlos darüber hinwegsehen, wie Menschen in ihren Kriegen massakriert oder zum Hungertod verdammt werden.
Kritische Infrastruktur anzugreifen, bedeutet eine der Hauptadern der Unterwerfung des Menschen über den Menschen und der Natur anzugreifen. Das Stromnetz repräsentiert als solches die Geschichte des Fortschritts und ist die Grundvoraussetzung für die gnadenlose Entwicklung hin zu einer hochtechnologisierten Gesellschaft, wie wir sie heute kennen. Diese Gesellschaft, die unter dem Pranger der Technologie und des Kapitals steht, scheint vorerst das irdische Endprodukt der zivilisatorischen Errungenschaft zu sein und verursacht eine schier irreparable Erdzerstörung, deren Ausmaß einmalig in der Erdgeschichte ist. Ganz abgesehen von den blutigen Kriegen, um Macht und Ressourcen, die die Herrschenden ihren Diener:innen aufzwingt. Der unersättliche Drang nach Wachstum lässt sie dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, immer häufiger auch nach den Sternen zu greifen. Die Elektrizität ist dabei Hauptquelle der Energie, die jede Maschine und den „Fortschritt“ nährt, die notwendig sind, dieses aktuelle System zu reproduzieren. Es abzuschalten ist möglich und es ist auch möglich, es mit einem Leben in Freiheit ohne Herrschaft und Ausbeutung zu ersetzen!
Den technologischen Angriff sabotieren - dem militärisch-industriellen Komplex den Saft abdrehen!
Immer Angriffslustig – Niemals Kriegstüchtig!
Einige Anarchist:innen
Ergänzungen
die nacht ist jung, der osten willig;
eure menschenfeindliche scheiße hat nichts mit anarchismus zu tun
Anarchismus =/= Zensur
Warum wurde mein Kommentar gelöscht?
Er verstieß nicht gegen die Moderationskriterien, war eine inhaltliche Ergänzung zu den Auswirkungen des "Anschlags" und enthielt einen Aufruf, sich slidarisch mit den betroffenen Menschen zu zeigen inkl. Ideen, was getan werden kann.
Es gab keinen Grund, außer autoritäres Rumgemacker, den Kommentar zu löschen.
Euer Gewaltfetisch hat nichts mit Anarchismus zu tun, eure "Aktion" war menschenfeindlich und alles andere als anarchistisch.
Schönen Abend noch!
Lest Euch Eure Texte in 20 Jahren nochmals durch
Kleiner Pro-Tip: Artikel ausdrucken und in 20 Jahren nochmal lesen. Es findet sich immer etwas, für das man sich im Nachhinein schämt.
Klassenkampf ohne Dampf
Eine Glanzleistung...
Hätte die KPD vor ´33 die S-Bahn oder BVB sabotiert?
Die Krankenhäuser ausser Betrieb gesetzt?
Die Altenheime und Schulen angegriffen?
Und hätte sie dann auf einen höheren Zweck berufend, um NACHSICHT gebeten?
Weder das Eine noch das Andere. Für mich war das false-flag von Leuten, die heute keinen Bock auf Arbeit oder Uni hatten.
Die Arbeiterklasse kämpft schon längst intelligenter als Ihr und ist dabei subtiler erfolgreich.
Frage
Warum gibt es bei Anschlägen auf Infrastruktur seit so ca. 2 Jahren eigentlich immer wirre Bekennerschreiben von Gruppen die keiner kennt? Mit Inhalten die nicht geeignet sind, der vorgeschobenen Sache zu dienen. Oder sollte ich die Frage lieber auf russisch stellen?
eine false flag operation fuer russland oder china?
ich werfe die oeffentliche frage auf, war dies eine false flag flag operation fuer russland, weissrussland oder china? zum vorteil der afd im inland? es waere nicht das erste mal in berlin. stichwort einwegagenten fuer kleines geld.
ich behalte mir auf jeden fall meine zweifel vor.
Was für eine
Was für eine menschenverachtende und bodenlos dumme Aktion.
Patient*innen mussten in Pflegeheimen händisch beatmet werden.
Wer glaubt, das Leben von Mitmenschen aufs Spiel setzen zu können, um irgend einen wirren Feindbild-Wahn auszuleben (und dann auch noch für Verständnis wirbt?!) gehört hinter Gitter.
Außerdem. So wirbt man auch nicht für eine Sache oder Überzeugung – im Gegenteil, man erzeugt Abscheu. Mit Anarchismus hat das alles auch sowieso nichts zu tun.
Ich vermute mal, da haben sich ein paar junge Leute voll in etwas radikalisieren lassen, hinterfragen das nicht mehr und bemerken dabei auch nicht mehr, wem so eine menschenfeindliche Sabotage-Aktion im Effekt nützlich ist. Was sie da auf den Leim gehen, wie sie instrumentalisiert werden, wie dumm und naiv sie handeln. Ich hoffe, das öffnet manchen die Augen.
Solche Aktionen haben auf so vielen Ebenen nichts, wirklich garnichts mit Anarchismus zu tun.
Was denn für ne "normale"
Was denn für ne "normale" Gesellschaft. Kein Schimmer wo der letzte Kommentator:in seine Information her hat aber insofern es z.b. Einzelfälle von Almosen geben sollte gibt es das in der "normalen Gesellschaft" auch. So eine Verleumdung ist das allerletzte und blendet Zusammenhänge aus. Auch ist die Definition von Arbeit etwas komplexer und solange sie etwa Boden in die Formel miteinbezieht der durch den Klimawandel weniger wird und Wachstum und Reichtum der auf Militär basiert oder auf Basis von Kapital, Vererbung, Werbekampagnen und hierarchische Prozesse die eine demokratische Verwaltung blockieren. Staaten in Schwellenländern müssen auch versuchen durch Sozialpolitik ihr System aufrechtzuerhalten. Klimaschutz sind Investitionen die von Kredit und Produktion abhängig sind. Aber mit dem Finger zeigen.
Du diskriminiert hier eine politische Weltanschauung. Das ist gegen das Grundgesetz. Auch ist in einer Art von Juristik zwischen Sache und Person zu entscheiden. Zur Nötigung - Diese Wirtschaft basiert doch eh auf (Pseudo-)Mangel. Jedenfalls lies dir mal die Schriften von Bakunin, Landauer oder andere grundlegende Schriften durch. Warum soll den z.B. nur Gott gut sein und nicht etwa der Mensch? Es gab bei der schriftlichen Ausbreitung schon eine ziemliche Ausbeuterei, die sich in andere Länder verschoben hat und hier teilweise immer noch so empfunden wurde. So wie du redest könntest du auch alle Christ:innen diffamieren, Kreuzzüge schon vergessen? Das macht man nicht. Diese Vorurteile tragen echt nicht zum Frieden bei.
Eventuelle Momente von Kot an Wänden. Selbst wenn, zwingt dich niemand dich dort aufzuhalten, vor allem nicht in deinem eigenen Klo. Krieg stinkt.
Die Nummer ist so link...
...wie der Brandanschlag auf die DHL-Paketverteilung am Leipziger Flughafen im Jahr 2024.
Hirnverbrannt
Die Aktion ist vollkommen hirnverbrannt. Man könnte wirklich glauben, ihr habt euch die Taschen vollgemacht oder das Ganze ist false flag von russischen "Wegwerfagenten", die glauben, dass der von Russland geführte Krieg gegen uns alle rechtmässig ist, weil wir Sünder des Westens sind. Gewissenlos in jedem Fall. Falls ihr einen Funken Anstand habt, stellt euch. Übrigens: Ihr unterstützt mit der Aktion den Fortgang des Kriegs damit mehr als alle Firmen in Adlershof zusammen. Aber wahrscheinlich ist das Bekennerschreiben sowieso fake und von Trittbrettfahrern. So banal kann niemand schreiben, der wirklich etwas zu sagen hat.
Gegen Waffenlieferungen an
Gegen Waffenlieferungen an Israel und Ukraine heißt also Motivation Pro Iran und RuZZland?
Passt ja gut dass es größtenteils die Deutsche Bevölkerung trifft!
Carpe Noctem
Der angerichtete Schaden gegen die Industrie wird von Versicherungen getragen, welche sich das Geld vom allg. Volk wiederholen wird. Mal.davon abgesehen, haben die von euch genannten Firmen Notstromaggregate bzw. betreiben die Server sowieso in einer Cloud, worauf sie dann im Home-Office zugreifen können...
Eure Aktion ging auf Kosten von Menschenleben; und das habt ihr billigend in Kauf genommen und betitelt es als Kollateralschaden ab, wie es Militärs machen, welche Bomben in Wohnkomplexe abwerfen..
Solche Aktionen sind der Nährboden für die rechte Ideologie.. sie bekommen hier Munition von euch gegen die Linke Szene.
Grüße an alle in ADH die jetzt noch im Dunkeln sitzen..
Didaktik ist für Kommies. Wahrheit ist für Anarchos.
Gegen Waffenlieferungen an die Ukraine zu sein, heißt unsere Genossen mit Küchenmessern gegen Panzer und Raketen um ihr Leben kämpfen zu lassen.
https://de.indymedia.org/node/531487
Jedenfalls, ein bisschen mehr
Jedenfalls, ein bisschen mehr (humanistischer Glaube) statt unhinterfragt jedem Tecno-Trend hinterherzulaufen der Umwelt und Mensch und auch der Demokratie ggf. am Ende mehr schadet muss doch auch nichts schlechtes sein. Ich würde da jetzt nicht so in Panik geraten angesichts der weltpolitischen Lage, es sind doch genügend Ressourcen für alle da, kann nicht jede:r das Rad neu erfinden ist einfach so. Und irgendwann sind auch alle "sinnvollen" Sachen erfunden, vielleicht... Ne islamische Republik fänd ich auch nicht so toll. Vielleicht könnte man schonmal drüber nachdenken ob der Krieg wirklich nötig ist. Das die Regierungen so 1a friedenssichernde Angebote an andere machen ist auch etwas naiv.
Menschen fangen an mit Handies und Roboter:n zu sprechen - Also irgendwann wird's plemmplemm. Und Normierungszwang wird ja " schlimmer" als in der DDR. Gute Konsument:innen sein und alle gut? Staat gut alles gut Wirtschaft gut alles gut ist glaube ich noch nicht so ganz Demokratie. Bei Microsoft gibt's Ki-Zwang fließt in die Leistungsbewertung ein. Trump spricht offen über autoritäres regieren, schränkt Richterrechte ein.
любые бездепозитные бонусы
Доброго дня!
Бонусная программа для новых пользователей: кэшбэк сразу после подтверждения номера! -
Не упусти крупный бонус! Новым пользователям – экстра-кэшбэк!
Забери:
https://t.me/bonus_registraciya
Бонус: https://t.me/tysyacha_rublej_za_registraciyu
1000 р. за регистрацию – заберите сейчас!|
1000 р. в подарок – только для новых!|
Бесплатные 1000 р. – успейте получить!|
Нажимай «Регистрация» > вводи промокод BONUS1000 > получай 1000 р.!|
Мечтаешь о легких деньгах? Открой аккаунт и выводи их без условий!|
Без скрытых условий: 1000 рублей за 5 минут!|
Первым 200 – 1000 р. на счет!|
24 часа – эксклюзив: 1000 р. за регистрацию!|
Первый раз у нас? Подтверди номер – забери 1000 р.!|
1000 р. = покупки в магазине – используй сразу!|
Хватит читать – получай тысячу и тестируй!|
Дарим 1000 р. всем новичкам – никаких подвохов!|
Введи BONUS2025 > получи подарок!|
Регистрация + депозит 100 р. = +1000 р.!|
Зарегистрируйся по ссылке – мы пришлем 1000 р.!|
Фрибет 1000 р. – забирай без смс!|
Хочешь быстрого старта? 1000 р. – твой первый доход!|
Мы даем 1000 рублей за доверие – проверь сам! -
Бонусная программа для новых пользователей: кэшбэк сразу после регистрации! - Получите приз за регистрацию! Просто создайте аккаунт и активируйте 500 бонусных рублей.
Подробнее: https://t.me/bonusy_kazino_bez_depozita
Я сделал канал в телеграме с бездепозитными бонусами - бездепозитные бонусы joycasino.
Бездепозитные бонусы - халява от игровых заведений и БК, которые игроки получают без депозита.
Раз в неделю планируем добавлять новые бонусы и призы.
Отличный канал: @new_bonuses
Забирай: http://t.me/new_bonuses
Ссылка: https://t.me/bezdep_off
Бонус: https://t.me/bonus_registraciya
Деньги за регистрацию: https://t.me/bonusy_kazino_bez_depozita
Бонусы за регистрацию: https://t.me/tysyacha_rublej_za_registraciyu
An die Brandstifter - von einem Betroffenen eurer Aktion
Ihr bittet die Anwohner um Verzeihung, dass sie _vorübergehend_ ohne Strom auskommen _mussten_?! Ist euch klar, dass ein großer Teil der betroffenen 50k Privathaushalte auch jetzt noch keinen Strom hat? Ich wohne in einem dieser Gebiete, die _nicht_ behelfsmäßig durch ein altes Kabel wiederversorgt werden können. Es müssen tiefe Reparaturarbeiten durchgeführt, evtl. sogar der Mast erneuert werden - diese Arbeiten werden vrsl. bis mindestens Donnerstag andauern, frühestens dann haben wir wieder Strom.
Ich kann bis dahin nicht kochen, habe kein Warmwasser, kein Licht, kann keine Geräte laden. Der ÖPNV ist nach wie vor durcheinander und überlastet, zB weil die S-Bahn in meinem Bereich erneut ausgefallen ist. Heute habe ich viel unnötigen Stress erlebt durch überfüllte Busse, Umwege etc. Meine ganzen Tiefkühl-Lebensmittel sind futsch - ich habe am Montag erst vieles auf Vorrat eingekauft. Dazu sei erwähnt, dass ich ein Student bin, der teils von Sozialleistungen lebt und derzeit finanziell echt schlecht dasteht. Herzlichen Dank.
Wir können von Glück reden, dass durch eure großartige Aktion niemand ernsthaft verletzt wurde - meines Wissens nach - trotz ausgefallener Notrufe, beatmungspflichtiger Menschen usw.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass es sehr trocken ist in letzter Zeit? Einen Waldbrand zu verursachen, habt ihr auch billigend in Kauf genommen?
All das - und viele Menschen dürften mehr als ich unter den Folgen eurer Zündeleien leiden - wofür?
Achso, ja stimmt: ihr habt's dem System mal so richtig gezeigt. Das Kapital ist praktisch schachmatt, ich kann es riechen. Aber im Ernst: eure Aktionen zeugen von nichts als strategischer Verzweiflung - dümmster Insurrektionalismus. Da helfen auch eure selbstherrlichen Rechtfertigungen nichts - ihr könnt gegen die bestehenden Machtverhältnisse nichts ausrichten. Die allermeisten Menschen sind zudem nicht sehr begeistert von eurem Treiben, das scheint euch ja auch selbst klar zu sein. Herzlichen Dank übrigens auch für die negative PR über "Linke", dass womöglich die Repression gegen politisch Aktive zunehmen wird... und dass jetzt vermutlich nochmal ein paar Trottel mehr die AfD wählen werden.
Ich verstehe ja durchaus, dass man verzweifelt ist in Anbetracht des "Weiter so!", all den Krisen zum Trotz - aber _das_ ist nicht die Lösung. Überlegt euch mal bitte in ner ruhigen Minute und bei klarem Kopf (sofern das Denken noch funktioniert), was ihr da verzapft habt. Ich hoffe, dass ihr dafür zur Rechenschaft gezogen werdet.
Die ganzen Firmen werden
Die ganzen Firmen werden Notstrom haben aber nicht die stinknormale Mieter von Wohnungen! + Genau die werden auch darunter am meisten leiden und nicht die Firmen. Ich schätze mal das ihr nicht dort wohnt und somit Strom habt.
Ich habe den letzten
Ich habe den letzten Kommentar trotz der Überschrift gelesen. Also mich interessiert dieses Medium weil man frei publizieren kann. Und somit die Frage wer was auswählt warum sich nicht stellen muss. Ich möchte mich als "Freier Bürger" gerne an der Meinungsbildung beteiligen. Und die besteht hoffentlich aus mehr als Polizei immer super, Staat immer super, Justiz immer super usw. usf. (mag es im großen und ganzen auch so sein) - Dass die Rechte hetzt ist nichts Neues und Individuen unter einen Kamm schert wie Islamisten mit Muslimen usw. wobei es hier ja letztendlich auch nicht um Leben und Tod ging - von dieser Hetze muss sich ja nicht jede:r beeinflussen lassen, deswegen diskutier ich bei sowas gerne mit. Die Agressivität der Rechten wird mit einigen Kommentaren hier auch enttarnt was bei der ganzen Diskussion vielleicht auch nicht unwichtig ist um etwas Scheinheligkeit abzudrehen.
Hast Du dir schonmal überlegt, wie viele Menschen in Gaza ständig ohne Strom dastehen, viele nicht mit Lebensmitteln versorgt sind und in große Abhängigkeiten geraten? Hast du vielleicht mal wieder einen Stift in die Hand genommen? Leitungswasser getrunken? Dir einen PC geteilt, Nachbar:innen nach Hilfe gefragt? Und, es wäre ja nicht "deine Schuld" gewesen. Und, übertreibt die "deutsche Kultur" es nicht manchmal mit der Menthalität "jede:r ist für sich selbst verantwortlich"? Lange Zeit waren es Familien, Paarstrukturen usw. als Einstehungsgemeinschaften "oder sowas" aber sowas ist auch immer im Wandel. An sich ist es schon echt ein krasses Luxusproblem einer extrem priveligierten Gesellschaft mal für ein paar Tage ohne Strom auskommen. Vielleicht ist das nicht so "angenehm". Und so viele Dinge gehen auch anders. Mal ehrlich, Kohl wäre von ein paar Tagen Diät auch nicht gestorben, aber darüber hast du sicherlich noch keinen Witz gemacht. Wie viel die Dschungelcamper wohl mal wieder abgenommen haben. Das Leben für kurzfristige Gewinne, und die Arbeit für welchen Zweck? Das war sicherlich ein bischen nervig mir scheint die Argumentation aber auch ein wenig engstirnig.
Drugs are bad, mkay
Raucht mal bisschen weniger von eurem Homegrow, dann kommt ihr vielleicht wieder klar in der Birne. Nehmt ihr euch selbst ernst? Habt ihr euch eure Pamphlete mal durchgelesen? Und sowas hält sich ernsthaft für die Speerspitze des Anarchismus... Abschaum.
===
Für den Fall, dass es sich doch um eine False-Flag-Aktion handeln sollte: nevermind.
Ihr seid einfach nur menschen(rechts)feindliche Terroristen!
Normal
0
21
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
"Beginn eines weiteren Tages der Monotonie und Apathie einläutet (...) Einsamkeit macht sich breit unter Vielen"
Mensch, dann macht doch etwas Sinnvolles statt diesen sinnlosen Terror! Und macht nicht die anderen dafür verantwortlich, dass ihr nicht aus eurer Monotonie, Apathie und Einsamkeit raus wollt.
"keine:r redet, alle starren auf ihre Bildschirme"
Was fällt euch ein, andere dafür zu bestrafen, dass sie nicht mit jedem reden wollen?
Was fällt euch ein, anderen vorschreiben zu wollen, wie sie ihre Zeit verbringen sollen?
"Kriege und Genozide hören nicht auf. Im Gegenteil: in Gaza, Kongo, Sudan, Ukraine wird weiter gemordet"
Dann geht doch in die Ukraine, kämpft gegen den faschistischen Angriffskrieger und Diktator Putin und befreit die Ukraine von dem Putin-Terror!
Geht nach Gaza und bekämpft die Hamas, die die Palästinenser unterdrücken, und befreit die Geiseln!
Geht in den Kongo und Sudan und macht Frieden, wenn ihr so schlau seid, zu wissen, wie das geht!
"Die reaktionäre Welle des Antifeminismus und der Queerfeindlichkeit"
Und was ist mit eurer Menschenfeindlichkeit? Ihr seid noch viel schlimmere Terroristen und Diktaturfreunde!
"Die Dunkelheit wurde durch einen Hoffnungsschimmer ersetzt"
Welche Hoffnung bei nicht funktionierenden Notrufen, bei Krankenhäusern und Pflegeheime ohne Strom?
Meint ihr die Hoffnung Putins, unsere Demokratie zu zerstören und durch eine faschistische AfD-Putin-Diktatur zu ersetzen?
"Wir bitten die Anwohner:innen, die davon in ihren privaten Haushalten betroffen waren um Nachsicht, dies war keinesfalls unsere Intention."
Niemand, kein Anwohner hat Verständnis, dass ihr ihnen mit Terror ein Leben ohne Strom aufzwingt! Genausowenig, wie ihr Verständnis dafür hättet, wenn man euch eine bestimmte Lebensweise aufzwingen würde!
"Trotzdem sehen wir diesen Kollateralschaden als vertretbar an"
Wie menschen(rechts)verachtend muss man sein, wenn man es für "vertretbar" erachtet, andere Menschen in Lebensgefahr zu bringen, indem z.B. strombetriebene Beatmungsmaschinen ausfallen?!
"tödlichen Unterjochung von Menschen"
Genau das macht ihr! Ihr unterjocht die Menschen unter euer Diktat der Stromabschaltung mit der tödlichen Gefahr, dass lebenserhaltende Maschinen ausfallen!
"Der unbedingter Wille dies notfalls mit militärischer Gewalt durchzusetzen, zeigt worum es dabei eigentlich geht – Profit und Macht."
Euer unbedingter Wille, euer kriminelles Lebensmodell anderen diktatorisch aufzuzwingen und dies notfalls mit terroristischer Gewalt durchzusetzen, zeigt, worum es dabei eigentlich geht: menschen(rechts)verachtende, diktatorische Macht.
"systemstabilisierend"
Ja, wir wollen ein stabiles demokratisches System und keinen unstabilen Terror von euch & Putin & AfD!
"Diese Sabotage will aber nicht nur die Feind:innen der Freiheit benennen und stören"
IHR seid die Feinde der Freiheit, indem ihr uns die Freiheit nehmt und uns euer krankes, diktatorisches Leben aufzwingen wollt! Ihr wollt Terror, Krieg und Tod!
"Es ist ein Aufruf die Frustration und die Hoffnungslosigkeit endgültig hinter sich zu lassen."
Bekämpft eure Frustations-, Hoffnungslosigkeits- und anderen Lebensprobleme bitte, ohne uns zu terrorisieren und Menschenleben zu gefährden! Oder lasst euch fachärztlich behandeln, wenn ihr das nicht alleine schafft!
"Ein Aufschrei, um zu verkünden, dass unsere anarchistischen Ideen und der Tatendrang gedeihen und dass das verantwortungslose Handeln der Herrschenden immer Konsequenzen mit sich ziehen wird."
Euer terroristisches und lebensgefährdendes Handeln ist verantwortungslos und hat hoffentlich rechtsstaatlich-strafrechtliche Konsequenzen für euch! Ihr könnt euch ja dann von eurem Freund und Auftraggeber Diktator Putin freikaufen lassen, so wie der Tiergartenmörder!
"denn wir werden nicht tatenlos darüber hinwegsehen, wie Menschen in ihren Kriegen massakriert oder zum Hungertod verdammt werden"
Ja, dann fahrt doch endlich in die Ukraine und bekämpft den mörderischen faschistischen Angriffskrieger Putin! Oder fahrt nach Moskau und tötet Putin und zerstört die gesamte russische Angriffskriegsindustrie! Helft den Ukrainern dabei! Stattdessen terrorisiert ihr die Anwohner hier aus bloßem Weltschmerzfrust.
"Kritische Infrastruktur anzugreifen, bedeutet eine der Hauptadern der Unterwerfung des Menschen über den Menschen und der Natur anzugreifen."
Kritische Infrastruktur anzugreifen, bedeutet Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, Pflegeheime lahmlegen und damit Menschen zu schädigen und in Lebensgefahr bringen, die Opfer einer Straftat, eines Unfalls, einer Krankheit oder einer Behinderung sind!
Kritische Infrastruktur anzugreifen, bedeutet ein Angriff auf andere Menschen und die Unterwerfung anderer Menschen unter eure Diktatur!
"Das Stromnetz repräsentiert als solches die Geschichte des Fortschritts und ist die Grundvoraussetzung für die gnadenlose Entwicklung hin zu einer hochtechnologisierten Gesellschaft, wie wir sie heute kennen. (...) Es abzuschalten ist möglich und es ist auch möglich, es mit einem Leben in Freiheit ohne Herrschaft und Ausbeutung zu ersetzen!"
Das Stromnetz ist eine wichtige Infrastruktur für Krankenhäuser, für Beatmungsmaschinen, für lebenserhaltende Maschinen auf den Intensivstationen! Es abzuschalten führt zu Todesfällen statt Freiheit!
Ihr wollt kein "Leben in Freiheit ohne Herrschaft" für andere, denn ihr wollt uns beherrschen! Ihr wollt darüber bestimmen, ob und wann wir Strom haben! Ihr terrorisiert uns!
"Immer Angriffslustig – Niemals Kriegstüchtig!"
Ihr greift uns an und führt Putins hybriden Krieg gegen uns! Ihr seid mehr als "kriegstüchtig", denn ihr führt bereits Krieg gegen uns, um uns zu unterdrücken und uns euren Willen aufzuzwingen, und wir wollen euren Krieg gegen uns nicht! Wir wollen Frieden, auch vor euch!
"Einige Anarchist:innen"
Ihr seid einfach nur Kriminelle und Terroristen, die für Putin und die von ihm unterstützte AfD die Drecksarbeit machen, um die AfD zu stärken und an die Macht zu bringen!
@Kommentar (User-Beitrag 10.09. 03:12)
Deine Ausführungen sind interessant und ich stimme teils zu. Auch schätze ich, dass du dich unabhängig informieren und austauschen und nicht in den Hetzkanon (gegen Linke allgemein) einstimmen möchtest.
Allerdings muss ich dir widersprechen, dass ein Stromausfall über vrsl. 3 Tage nur etwas "unangenehm" sei. Die moralische Entrüstung hier in den Kommentaren ist mehr als gerechtfertigt, denn mit dieser Aktion wurde der Tod von Menschen und andere weitreichende Schäden (zB ökologischer Natur) billigend in Kauf genommen. Manche sind auf ununterbrochene Stromversorgung angewiesen, zB aufgrund Beatmung in Pflegeheimen oder wichtiger medizinischer Geräte zu Hause. Auch wer völlig unabhängig von dieser Tat in eine Notfallsituation gerät, kann nur noch erschwert oder gar keinen Notruf mehr absetzen, bekommt womöglich nicht schnell genug Hilfe.
Dass bspw. in Gaza Menschen sehr oft mit solchen Situationen zu kämpfen haben, macht es nicht besser. Klar ist es im Verhältnis gesehen deutlich weniger gravierend, wenn in Berlin für ein paar Tage der Strom ausfällt. Klar können die meisten Menschen sich ganz gut damit arrangieren. Und trotzdem sind selbst diese Menschen - zu denen ich auch gehöre - durch eine nutzlose Aktion in ihrem Alltag beeinträchtigt worden, nur weil ein paar Leute unbedingt ihren Hirnfurz ausleben mussten.
Übrigens, Stichwort Solidarität und Menschlichkeit: habe tatsächlich zwei akkubetriebene Lampen, die ich selbst nicht brauche, zur freien Nutzung ins Treppenhaus gestellt und meinen Nachbarn einen entsprechenden Zettel geschrieben (wo ich auch angeboten habe, dass man mich im Notfall um Hilfe bitten kann). Das ist wahrscheinlich das einzig Positive - okay, neben der Tatsache, dass dieser Fall auf die Schwächen kritischer Infrastruktur aufmerksam macht - was ich der Situation abgewinnen kann. Trotz der überfüllten Busse usw. habe ich zudem heute einige Menschen durchaus als rücksichtsvoll erlebt. Sowas kann auch dazu führen, dass Menschen näher zusammenrücken, was allerdings nicht das primäre Ziel der Täter war, sondern einfach eine gute "Nebenwirkung" ist, Glück im Unglück.
Auch habe ich das Privileg, in die Wohnung meines Freundes ausweichen zu können, wo bereits wieder Stromversorgung hergestellt ist - dafür bin ich sehr dankbar.
Das macht aber alles eine solche Tat nicht besser, im Sinne von "alles halb so wild" - auch wenn das für die meisten Betroffenen stimmen mag. Deinen Punkt, dass sich hier nur Rechte aufregen würden, sehe ich gar nicht; meines Erachtens schreiben hier überwiegend Linke und kritisieren die Tat scharf. Die Wut ist gerechtfertigt, zumal hier mal wieder 1A Futter für die rechte Hetzpresse geliefert wird, für nichts und wieder nichts.
Das ist einfach nur krimineller Terror!
Das, was ihr macht, ist einfach nur Terror. Ihr wollt eine Diktatur, in der sich alle euch unterordnen müssen, in der ihr bestimmt, was passiert und wer wann Strom hat!
Und mit eurem Terror stärkt ihr die AfD als vermeintliche Law&Order-Partei, so wie die RAF damals mit ihrem mörderischen Terror die CDU gestärkt hat. Und der imperialistische Diktator Putin freut sich darüber, wie seine Wegwerfagenten das Volk terrorisieren und damit die AfD stärken und die Linken schwächen.
Für euch kriminelle "Anarchisten" gibt es nur einen passenden Ort: der Kast! Da könnt ihr eure "Anarchie" dann ausleben, ohne andere Menschen zu terrorisieren und in Lebensgefahr zu bringen.
Antwort an Icke
Nee, die wohnen nicht im Ausfallgebiet. So blöd sind nicht mal die, dass sie DAS nicht hätten vorhersehen können. Selber fänden sie das wahrscheinlich nicht so cool, tagelang ohne Strom dazusitzen. Aber wenn andere den "Preis" zahlen müssen, ja mei, dann ist es halt so. Das geht denen an ihrem von Filzläusen befallenen autonomen Poppes vorbei.