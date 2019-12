MS: All Colours Are Beautiful!

Sie reden von Respekt und meinen Gehorsam.

Sie reden von einem robusten Vorgehen und meinen Gewalt, Erniedrigung und Mord.

Sie reden von Sicherheit und meinen Überwachung, Kontrolle und Schikane.

Ihre Gewalt trifft uns alle, viele aber im Besonderen. Wer gesellschaftlich marginalisiert und diskriminiert wird, kennt die Polizei auf eine andere Art und Weise als diejenigen mit den Privilegien der "gesellschaftlichen Mitte". Wer Widerstand leistet, ebenfalls. Widerstand bleibt jedoch notwendig und sinnvoll, auch wenn es manchmal nichtig und klein erscheinen mag. In Münster könnt ihr deshalb an einem großen Pasteup an der Promenade schonmal üben, wie ihr Riotcops auch entgegen treten könnt. Pick Your Colour - Throw A Paintbomb!

All Colours Are Beautiful! No Justice - No Peace!