Clownsarmee trifft Rheinmetall und Thales

Ankunft bei Thales

Mit Marschparolen wie: „What is What we looking for? Buy some weapons for more War!“ trafen delegierte Warlords der Clownsarmee vor den Toren von Thales ein, wo ein Auktionator sie herzlich in Empfang nahm. Um mit der Absurdität weltweiter Aufrüstung mitzuhalten wollte auch die bretonische Clownsbrigade beim Waffenhandel mitspielen und brachte auch eigene tödliche Überraschungen mit - dazu später mehr…

Der „LPQ 3000“

Der von Rheinmetall höchstpersönlich entsandte Warlord präsentierte als erster Stolz die Krone deutscher Waffentechnologie: den „Lance-PQ 3000“ (Klopapierwerfer 3000)! Während in Frankreich zu Corona-Zeiten Rotwein und Kondome aus den Supermarktregalen verschwanden, wurde hingegen in Deutschland intensiv mit Klopapier herumexperimentiert. Die traditionsreiche Expertise von Rheinmetall große Mengen an Scheiße zu produzieren und sie weltweit zu verteilen, fand mit dem LPQ 3000 eine „innovative Endlösung“. Die scheinbar unüberwindbaren Berge an Scheiße, die bei Presse und Menschenrechtsorganisationen für viel Unmut und Kritik sorgen, können dank dem LPQ 3000 mit einem Armschwung umgangen werden um lästigen NGOs & Co. mit einer supersoften fünflagigen Klopapierrolle das Maul zu stopfen.

Als Kollateralschaden einer Erstvorführung dieser Waffe landete eine dieser Rollen bedauerlicherweise auf dem Thales Gelände.

Der „Mental Control Helmet + Controler“

Nun war der Thales Vertreter an der Reihe das Juwel der französischen Waffenschmiede zum Besten zu geben: den „Mental Control Helmet + Controler“ (MCH+C). Statt sich die eigenen Hände blutig zu machen oder Milliarden für Drohnen auszugeben, kann der MCH+C Humankapital präzise und komfortabel steuern um unvorstellbare Taten zu vollbringen.

Voller Neugierde und Tatendrang erklärte sich eine Clownsnase bereit als Versuchskanienchen zu dienen. Vom Clowns-General gesteuert ballerte die freiwillige Nase seelenlos umher und verfehlte dabei nur knapp den Rheinmetallvertreter.

Bombs Not Food

Nach kurzer Verschnaufpause wurde eine letzte deutsch-französische Jointventure Produktion vorgestellt: „Fantasyfood“. Aufgemalte Lebensmittel können als Papierflieger per Luftbrücke in von Hungersnot betroffene Kriegsgebiete entsendet werden. So entsteht für die lästige Presse und NGO‘s der Eindruck tatsächlicher Hilfe für zivile Bevölkerung, welche in Wirklichkeit dem Hungertot ausgeliefert bleibt.

Killerkitzler XXSM

Um allen Absurditäten die Kirsche auf das Sahnehäuptchen zu setzen, zückte der Clownsgeneral die ultimative Waffe, um diese im Tausch für die dargebotenen Technologien anzubieten: den „Killerkitzler XXSM“.

Eine Waffe ohne Gleichen, die mit unsichtbaren Kitzelwellen krampfhaftes Gelächter bis zum letzten Atemzug auslöst. Für eine finale Vorführung drückte der Clownsgeneral seiner/m seelenlosen Gehilfen die Waffe in die Hand. Durch bedienen des MCH Controllers startete dieser jedoch ein tragisches Massaker: das Clown lief Amok und verfehlte dieses mal (mit Ausnahme des Auktionators) niemanden. Sich krümmende und kriechende Körper lachten sich in den sicheren Tod.

Auf nach Köln!

Der durch den letzten Akt traumatisierte Auktionator verteilte Einladungen für die nächste A(u)ktion und legte sie auf die leblosen Körper, welche sich auf wundersame Weise wieder neu formierten und losmarschierten.

Kommt zwischen dem 25. & 31.08.25 zu den „Sabot Tage“ in Köln rund um das „Rheinmetall Entwaffnen Camp“ und nehmt euch in Acht!