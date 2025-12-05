Bericht der Schulstreikdemos in Berlin

Die Kundgebung am Halleschen Tor hatte schon vor Beginn Zustrom und um 13:00 hatten sich um die 3.000 Menschen versammelt. Die meisten waren etwa zwischen 10 und 20 Jahre alt. Auch einige Ältere waren gekommen, um mit Slogans wie „Unsere Kinder kriegt ihr nicht“ Solidarität zu zeigen. Von der Lautsprecherbühne gab es Reden und Life-Musik. Die Inhalte waren sehr deutlich. Die Forderung, Kürzungen in sozialen Bereichen zurückzunehmen und kein Geld für Krieg auszugeben, wurde vielfach ausgedrückt. Der Krieg und die Wehrpflicht wurden als Resultat des Kapitalismus und der Gewinn- und Machtsucht der Elite analysiert. Auch die Waffenfabrik von Rheinmetall im Wedding kam zur Sprache.

Lautstark zog die Demo dann zum O-Platz wo es mit Reden und Live-Musik weiterging. Am Rande gab es dort mehrere Festnahmen. Die Bullen folgten Denunziationen von mehreren Nazi-Filmern gegen Demoteilnehmer*innen, die sie angeblich bedrängt hätten. Um 16:00 stieg die Zahl der Leute deutlich an und erreichte beim Abmarsch Richtung Kotti und Neukölln um die 7.000 Leute. Viele hatten Schilder und Fahnen dabei. Wie auch am Mittag war die Präsenz von politischen Organisationen nicht erdrückend und es gab keine geschlossenen Blocks. Lautstark ging es durch den Stadtteil und außer dem Krieg wurde die Bullenpräsenz thematisiert sowie Solidarität mit Palästina skandiert. Am Rathaus Neukölln schließlich endete die Demo.

Der Schulstreik war ein ermutigender Schritt hin zu einer Bewegung gegen Militarismus und Krieg. Widerspruch zu dem von Staat und Wirtschaft eingeschlagenen Weg hin zur Massenschlächterei ist nun nicht mehr zu verleugnen. Machen wir das Beste draus!