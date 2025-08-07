Amtsgericht Wedding mit Farbe markiert - Free Maja!

Es ist eine von außen schwer nachvollziehbare Situation, über den Beginn eines Hungerstreiks entscheiden zu müssen und darüber diesen zu unterbrechen. Vor dieser radikalen Entscheidung, das eigene Leben in die Waagschale zu legen, sollte niemand stehen müssen. Du beschreibst uns immer wieder die brutalen Umstände unter denen du gefangen bist, die 23 Stunden Einschluss, die Überwachung, die Kontrollen auch nachts, der fehlende Kontakt zu Freund*innen und Familie und die trennende Glasscheibe bei Besuchen.

All das schmerzt uns und wir können nur erahnen, wie es sein muss das am eigenen Körper zu durchleben.

Du forderst Verantwortungsübernahme des Staates, humanitäre, schmerz- und qualfreie Haftbedingungen für alle zu schaffen, unabhängige, rechtsstaatliche Verfahren, die nicht vorverurteilen, zu führen und die Unversehrtheit des gefangenen Menschen zu gewährleisten, seine Würde zu achten, statt ihn zu verachten und zu bestrafen. Wenn das nicht eintritt, sagst du, bist du entschlossen den Hungerstreik wieder aufzunehmen.

Hier in der Ferne fehlen uns oft die Worte für die Ohnmacht und den Hass, wegen deiner Situation und all der weiteren Gefährt*innen, die in Haft sind oder denen der Staat auf den Versen ist.

Wir haben in der Nacht vom 6. August das pompöse Portal des Amtsgerichts Wedding mit einem Farblöscher markiert..

im Kampf für die Antifaschist*innen Maja und Nanuk!

für alle, die für queere Rechte, für ihre Freiheit und Unversehrtheit kämpfen!

für all jene, die auf der Straße gefangen genommen und von deutschen Bullen angegriffen werden, weil sie Freiheit, Land und Selbstbestimmung für alle Palästinenser*innen fordern!

Until all are free!