Do, 21.8.2025 Tresen der Werkstatt für Antifaschistische Aktionen (w2a) im ZGK, ab 19h

Konkret geht es bei der Anklage um Werbung der Polizei mit großen Postern in Bahnhöfen. Auf die Werbeposter sollen Chaoten Sprechblasen aus Papier gekleistert haben. Die auf den Postern abgebildete freundliche Polizistin sagte dank der Sprechblase erstaunlich selbstkritisch: "...eigentlich sind wir nur staatlich bezahlte Gewalttäter“.

Mehr Infos und Bilder zur Aktion:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/adbusting-aktion-an-berliner-bahnhofen-aktivisten-kritisieren-polizeigewalt-mit-uberklebten-plakaten-11942690.html

https://www.morgenpost.de/berlin/article406709824/aktivisten-legen-berliner-polizei-selbstkritik-in-den-mund.html

Gerichtsprozess am 25.8.2025

Diese selbstkritische Haltungen gegenüber den eigenen Handlungen konnte die Behörde natürlich so nicht stehenn lassen und klagt nun wegen Sachbeschädigung an.Der Prozess findet am 25. August um 11.30 im Amtsgericht Tiergarten statt.

Mehr Infos zum Gerichtsprozess:

https://de.indymedia.org/node/526503

Doch bisher war übereifrige Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften gegen Adbuster*innen zum Scheitern verurteilt. Lasst uns gemeinsam daran wirken, dass sie auch diesesmal keine Chance haben!

Beim Tresen wird es weitere Infos und kleines Gerichtstraining geben.

Kommt vorbei, wir freuen uns.

Was?

Tresen mit Infos zum Gerichtsprozess

Wo?

ZGK, Scharnweberstr. U5 Samariterstr

Wann?

Donnerstag, den 21. August ab 19h

Wer?

Werkstatt für Antifaschistische Aktionen (w2a)