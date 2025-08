Autonomes Blättchen Nr 61 erschienen

Aus dem Inhalt:

Hungerstreikerklärung Maja

Niemals Kriegstüchtig! Feuer für Bundeswehr-Fuhrpark

Zu den Durchsuchungen, Vorladungen und Verhaftungen in München und Salzburg

Räuber und Gendarm? Eine Geschichte über Ermittlungsmaßnahmen + Aktualisierung zum Münchner Zündlumpen-§129er-Verfahren

Villenviertel lahmlegen

Was dem Leben einen Sinn gibt, gibt auch dem Tod einen Sinn

Es geht um die Abrechnung mit dieser Widerstandsgeschichte

A-Tage-Bremen 2025

Zwei Jahre Switch-Off - Eine Auswertung

Die Gegenrevolution, die wir verdient haben

USA: Das DOGE und die Neo-Reaktionäre

Die aktuellen Geschehnisse in der Türkei aus einer antiautoritären Perspektive

Der Kampf um das Autonome Zentrum Wuppertal

Reflektionen zum “Wahlkampf”

Warum ein antifaschistischer Minimalkonsens nicht reicht

Wir sind alle Antifa Graz 2025 – Chronologie der Ereignisse

Männerseilschaften in der linken Bewegung

Den kapitalistischen Normalzustand sabotieren

Captain Future – Vor dem Krieg

Kann man gegen Krieg und zugleich gegen Klärung der Kriegsursachen sein?

An die Hoffnungslosen/ An die Hoffnungsvollen

Über Sichtbarkeit und den Guerillavorschlag