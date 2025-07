BW Bekleidung in Köln markiert - Kriegstreiber entwaffnen!

Mit dieser Aktion wurde der Kampf gegen Aufrüstung direkt an die Werkstore der Kriegsproduktion des deutschen Imperialismus getragen. Die Herrschenden tun gerade alles dafür, dass unsere Klasse kriegsbereit wird. Auch hier in Köln gibt es zahlreiche Produktionsstätten, die Deutschland wieder kampffähig machen sollen. Dazu zählt beispielsweise die Luftwaffenkaserne am Köln-Bonner Flughafen, wo 4.300 Soldat:innen stationiert sind oder das Planungsbüro in Köln-Mülheim, wo die Kampfpanzer von morgen am Schreibtisch entstehen. Auch die Textilfirma BW Bekleidung erfüllt eine Rolle in der voranschreitenden Aufrüstung. Denn dort wird die Einsatzkleidung der Soldat:innen hergestellt, die sie im Krieg schützen soll.

Der deutsche Staat fährt alle Mittel auf um sich für den drohenden 3. Weltkrieg in Stellung zu bringen. In diesen Kriegen haben wir Arbeiter:innen jedoch nichts zu gewinnen. Wir sollen in die Kriegsproduktion oder unser Leben an der Front lassen. Die Ausbeuter:innen allein verdienen an diesen Kriegen. Kriege dienen nämlich nie dem Schutz der Arbeiter:innenklasse. Mittels Kriegen wollen die deutschen Imperialist:innen ihr Einflussgebiet in der Welt ausweiten. Sie wollen Profit machen und gehen dabei über Leichen. Deshalb müssen wir der Kriegspropaganda und der Waffenproduktion organisiert entgegentreten. Wir dürfen nicht tatenlos dabei zu sehen wie der deutsche Staat hunderte Milliarden in die Rüstung steckt, während unsere Lebensbedingungen immer schlechter werden.

Die einzige Alternative zu Krieg und Aufrüstung ist die sozialistische Revolution. Deshalb kämpfen wir nicht nur gegen Kriegskonzerne, sondern für eine Zukunft in Frieden und ohne Ausbeutung oder Kriegstreiberei.

Wir rufen dazu auf, hier in Köln, vom 26. bis zum 31. August an den Aktionen rund um das Rheinmetall Entwaffnen Camp teilzunehmen!

Alle zusammen Rheinmetall entwaffnen! Alle zusammen gegen die Kriegstreiber! Auf zur Revolution!