Vom 24.07.2025 bis zum 28.07.2025 finden in Freiburg die Anarchistischen Tage statt. Es wird verschiedene Workshops geben. Darunter beispielsweise einen zur Sicherheitskultur in politischen Gruppen. Ebenso eine queer-anarchistische Analyse von Patriarchat und Staatsfeminismus. Ab er auch etwas darüber, wie Menschen in Gefängnissen Briefe geschrieben werden können, oder auch zur Abschaffung von Gefängnissen- und vieles mehr.

Radio Dreyeckland sprach im Vorfeld der A-Tage mit Cosmo aus der Orga-Crew.

Zu den Veranstaltungen gehts hier.

Aus der Ankündigung:

Es wird endlich mal wieder Zeit Anarchistische Tage in Freiburg zu veranstalten. Vom 24.07.2025 bis zum 28.07.2025 wollen wir uns eine schöne Zeit in unserer Stadt machen. Wir wollen anarchistische Perspektiven austauschen, vielerlei interessanten Vorträgen und Workshops lauschen und uns zusammen vernetzen.

Wir beobachten, wie die Welt immer autoritärer wird, selbst viele linke Gruppen und Strukturen schweifen Stück für Stück mehr in autoritäre Organisierungsformen ab und anarchistische Ideen, Perspektiven und Organisierungsformen rücken immer weiter in den Hintergrund.

Genau deshalb wollen wir uns mit euch eine schöne Zeit in Freiburg machen, an verschiedenen Orten in dieser Stadt, viele verschiedene Events besuchen, uns austauschen und vielleicht ja auch Aktionen starten. Das Ziel ist natürlich, dass wir alle gestärkt in unsere Städte zurückfahren können und mit neuem Wissen, Ideen und vielen mehr anarchistische Perspektiven stärker vertreten können.

Wir freuen uns, wenn aus verschiedensten Städten Menschen nach Freiburg kommen, auch wenn der Weg vielleicht etwas weiter ist. Es wird eine Schlafplatzbörse geben, Verpflegung sowie Awareness Strukturen, damit die A-Tage so zugänglich und angenehm wie möglich gemacht werden können!