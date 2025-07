(A-Radio) Libertärer Podcast Junirückblick 2025

Das A-Radio Berlin präsentiert den neuen Libertären Podcast mit dem Junirückblick 2025: unser ernster und satirischer Blick auf die Geschehnisse des Vormonats. Mit News aus aller Welt, einem Bericht zum verhinderten Naziaufmarsch in Demmin am 8. Mai, einer Kurzreportage von der Pride in Budapest, Interviews zu den A-Tagen in Göttingen, Wo herrscht Anarchie, Musik u.v.m.