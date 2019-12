Solidaritätsabend für Rojava am 06.12.2019 im Proviorium

Der Solidaritätsabend begann mit einem informativen und mit über 50 Teilnehmenden gut besuchten Vortrag zur aktuellen Situation in Rojava.Jan Jessen, der Politik-Chef der Neuen Ruhr Zeitung (NRZ) war selbst mehrfach in Rojava gewesen und konnte aus erster Hand von den dortigen gesellschaftlichen Errungenschaften und ihrer Gefährdung durch die aktuelle Kriegssituation berichten. Er stellte insbesondere die Erfolge der demokratischen Selbstverwaltung sowie der Frauenemanzipation inNordsyrien heraus. Daneben hob er den solidarischen Umgang mit Geflüchteten sowie den humanen Umgang mit Kriegsgefangen durch die demokratischen Selbstverwaltungsstrukturen hervor. Der völkerrechtswidrige Einmarsch des NATO-Mitglieds Türkei sowie der mitihr verbündeten islamistischen Milizen und die dabei verübten Menschenrechtsverletzungen wurden von Jan Jessen stark kritisiert. Auch die Interessen der deutschen Bundesregierung und ihre Beteiligung an denMenschenrechtsverletzungen insbesondere durch Waffenlieferungen an die Türkei waren Thema.

Der Kulturteil des Abends begann um 21 Uhr und bestand aus einem musikalischen Beitrag von Shevan Alyousef und Givara. Die beiden Musiker spielten mit mit akustischer Gitarre und elektrischem Saz kurdische Befreiungslieder, die Menschen unterschiedlicher Herkunft begeisternkonnten.

Das Solidaritätsbündnis für Rojava Bochum hat sich im Nachgang der Demonstration „Solidarität mit Rojava“ am 01.11.2019 in Bochum gegründet. Ziel des Bündnisses ist es, die Folgen des völkerrechtswidrigen Einmarsches der Türkei in Rojava und des brutalen Krieges der Türkei gegen die kurdischen Selbstverwaltungsstrukturen im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu halten. Unsere Solidarität gilt demKampf um demokratische Selbstverwaltung im Mittleren Osten.