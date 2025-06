Rechte Studentenverbindungen mit Farbe markiert

In der Nacht zum 08.06.2025 wurden die Verbindungshäuser der Landsmannschaften Cheruskia und Hasso-Normannia sowie der Turnerschaft Merovingia zum Ziel einer Aktion gegen rechte Studentenverbindungen.

Die Aktion fand im Rahmen der Proteste gegen den Pfingstkongress statt, der dieses Wochenende von deren Dachverband, dem Coburger Convent (CC), veranstaltet wird. Die Mitglieder der Gruppe Antifaschistische Schwesternschaft markierten die Fronten der Häuser mit Farbe und kritischen Botschaften, beschädigten Autos, und machten die Schlösser der Haupteingänge unbenutzbar.

"Normalerweise bekommen die Studentenverbindungen in Darmstadt vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit und Gegenwind. Dabei sind insbesondere die pflichtschlagenden Vebindungen des CC hoch problematisch. Rechte Männerbünde zementieren Hierarchien und überholte Gesellschaftsbilder. Dafür nutzen sie die Notlagen und Bedürfnisse ihrer jüngsten Mitglieder aus, die bezahlbaren Wohnraum und sozialen Anschluss suchen. Die aktiven Burschen sind abhängig von den älteren Mitgliedern der Studentenverbindung. Die Altherren können sie über ihr erzwungenes Brauchtum nach den ewig gestrigen Vorstellungen formen.", sagt Pressesprecherin Ella D.

Ihr Kollege Umut A. ergänzt: "Durch diese Hierarchien setzen sich Nationalismus und Antifeminismus auch in neuen Generationen von Burschen durch. Über ihre Netzwerke, die tief in die extrem rechte Szene reichen, steigen diese Burschen schnell in Machtpositionen auf. Das zeigt sich bei Gelegenheiten wie dem Pfingstkongress, zu dem die Stadt Coburg jedes Jahr diese Horde extrem betrunkener gewaltbereiter junger Männer hofiert. Wir nehmen das so nicht hin und zeigen den Burschis mit unserer Aktion, dass sie und ihre Werte und Taten in Darmstadt nicht willkommen sind."

Antifaschistische Schwesternschaft