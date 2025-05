Ehrenmal des Coburger Convents angegriffen

In der Nacht vom 20. auf den 21. Mai wurde das Ehrenmal des Coburger Convents

zum wiederholten Mal angegriffen. Die Mitglieder der Gruppe Studis gegen

Burschenschaften übergossen die drei Figuren "Ehre, "Freundschaft", "Vaterland"

mit leuchtend pinker Farbe.

Die Sprecherin Viola Grzimek erklärt Gründe für die Aktion: "Die Statue ehrt die

deutschen Täter der beiden Weltkriege und ignoriert deren unzählige Opfer. Die

Werte, die das Denkmal benennt, haben zu vielfachem Massensterben geführt und

unsägliches Leid über die Erde gebracht. Indem Coburg ihnen dauerhaft ein

Zeichen setzt, schlägt sich die Stadt klar auf die Seite dieser Kriegstreiber.

Auch der Coburger Convent bekennt sich alljährlich zu diesen völkisch-

militaristischen Ideen. Die Kranzniederlegung und der Fackelmarsch zeigen, dass

der CC entgegen seiner Beteuerungen nicht unpolitisch ist, sondern sich bewusst

nicht von nationalsozialistischen Riten und Personen distanziert, sondern ihnen

als Helden gedenkt. Bedenkt man die Geschichte und klar hierarchische Struktur

mit Verpflichtung für's Leben, wird klar, dass eine Verbrüderung der im CC

organisierten Burschenschaftler mit Altnazis und ein Wandeln in ihren Fußstapfen

wenig überraschend sein darf."

Die fremden-, frauen- und queerfeindlichen Haltungen des CC sind Folgen der

Berufung auf Tradition und führen jedes Jahr während des Pfingstkongresses zu

Übergriffen.

Der Sprecher Sam Lange ordnet die Bearbeitung des Denkmals entsprechend ein:

"Die Verschönerung der Statue reiht sich ein in eine ebenfalls lange

widerständige Historie. Mit der pinken Einfärbung prangern wir den

Antifeminismus des CC und dessen Unterstützung durch die Stadt an, schaffen

Aufmerksamkeit und fordern unseren Platz im Stadtbild, auch angesichts des

bevorstehenden Burschentreffens ein."

Die Gruppe fordert alle Menschen auf, am Pfingstmontag am Protest gegen den CC

teilzunehmen.

Studis gegen Burschenschaften