[HH] Fundierte Polizeikritik passt leider nicht auf ein Plakat

Trotzdem müssen wir uns herzlich bei der Polizei Hamburg bedanken. Denn in guter hanseatischer Tradition zog die altbekannte SoKo Wand und Farbe los, um unser Transparent abzuhängen, jedes einzelne geklebte Plakat zu übermalen - nicht ohne ordentlich Lack auf Wänden und Verteilerkästen zu hinterlassen. Was für eine unerhörte Sachbeschädigung! Nicht zuletzt haben sie damit einmal mehr den Streisand-Effekt losgetreten und uns ordentlich Reichweite für unsere Aktion verschafft. Vielen lieben Dank, ohne euch hätten wir das nicht geschafft!

An dieser Stelle wollen wir uns revanchieren und erinnern gerne an glorreiche Einsätze in der Hafenstraße , den Schülerlotsenprozess und natürlich #pimmelgate. Grüße gehen 'raus an Andy Grothe. Du bist bei ACAB mitgemeint.

Wenn die Hamburger Polizei sich jetzt auch südlich der Elbe lächerlich machen will, helfen wir natürlich gern.

Das Medienecho war also größer als erwartet, was uns natürlich sehr freut. Und auch die Parlamentarierer*innen von der Linken Harburg sind endlich mal aufgewacht und melden sich zu dem Thema zu Wort.

Klar ist aber, dass mit einigen Phrasen im öffentlichen Raum keine fundierte Kritik am Polizeiapparat möglich ist. Unsere Aktion zielte auf das Auftreten der Bullen im Phoenix-Viertel in den letzten Wochen ab. Wir haben uns in diesem Artikel erklärt: https://de.indymedia.org/node/512726

Zum Thema Polizeigewalt und -kritik lässt sich natürlich noch viel mehr sagen. Wir sind immer dazu bereit, in die Diskussion zu gehen und auch der bürgerlichen „Mitte“ klarzumachen, dass Polizeigewalt keine Ausrutscher darstellt, sondern System hat, dass rassistische Kontrollen Alltag sind und dass die Bullen eben nicht „Freund und Helfer“ sind, sondern ein System zu schützen haben, dass auf Ungleichheit und Ausbeutung beruht.

Leider bekommen wir nicht immer so viel Aufmerksamkeit. Einem Abendblatt-Redakteur André Lenthe sagen wir deshalb folgendes: Du magst inzwischen nicht mehr so gerne daran zurück denken, in welchen politischen Zusammenhängen du früher aktiv warst. Aber wir sind uns sicher, dass du immer noch weißt, wen du fragen kannst, wenn du mit Aktivist*innen in Harburg sprechen willst. Wenn du also wirklich der Meinung bist, dass wir „Akteur[*innen]“ sind, die nach Lösungen der sozialen Probleme im Viertel „gefragt sind“, dann frag uns doch einfach. Wir hätten einiges zu erzählen.

So lange das nicht passiert, machen wir uns unsere Öffentlichkeit einfach weiterhin selbst. Das macht eh am meisten Spaß.

Wie immer: Gegen Staat und Bullenschweine, für das Leben und die Anarchie!

Beitrag von extra3: https://www.youtube.com/watch?v=OI-f64BkeMA