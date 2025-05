(B) Geplante Görli-Schließung: Zaunbau beginnt wahrscheinlich bald!

Während der Senat radikale Kürzungen u.a. im sozialen Bereich vorsieht, ist für Repression, Ausgrenzung und Verdrängung anscheinend weiterhin genug Geld da. Der Görli-Umbau soll einige Millionen Euro kosten, und anschließend soll allein für die nächtliche Bewachung eines menschenleeren Parks jährlich eine knappe Million ausgegeben werden. Was für ein Quatsch!

Die geplante Görli-Schließung wird von den meisten Anwohnis, von lokalen Initiativen, sozialen Trägern und Expert*innen abgelehnt. Anstatt die realen Probleme wie Armut, Obdachlosigkeit, fehlenden Zugang zum Gesundheitssystem und völlig unzureichende Angebote für Drogenkonsument*innen und psychisch kranke Menschen endlich zu lösen, setzt der Senat auf populistische, ausgrenzende, rassistische und teure Repressionsmaßnahmen.

Besser wird durch die Görli-Schließung nix, im Gegenteil: Vielen Menschen wird ein weiterer Raum in einer Stadt, die sozial immer kälter und durch den Klimawandel immer heißer wird, genommen. Während der Senat Autobahnen und Zäune baut und soziale Maßnahmen kürzt, rutschen in einer der reichsten Gesellschaften dieser Erde immer mehr Menschen in die komplette Verelendung. Das macht uns richtig wütend.

Viele Menschen sind deswegen weiter fest entschlossen, die geplante Görli-Schließung während der Nacht (und ggf. tagsüber) sowie den Görli-Umbau zu verhindern.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt aktiv zu werden: Transparente im Park und an unseren Häusern, Statements auf der Straße und an den Wänden, Flyer verteilen und mit Nachbar*innen reden, sich organisieren – es gibt vieles, was jetzt schon getan werden kann. Wenn der Görli-Umbau dann wirklich beginnt, gibt es natürlich noch ganz andere Möglichkeiten der kreativen, bunten, vielfältigen, ungehorsamen, subversiven Intervention! Wir freuen uns auch über zahlreiche Beteiligung bei der Kiezversammlung am 5.6. um 18 Uhr im Park!

*******

Während der Bezirk weiterhin die Görli-Schließung ablehnt (gut so), übernimmt er gleichzeitig Teile des „Sicherheitsdiskurses“ des rechten Senats (nicht gut). So soll im Rahmen der Sanierung der Gebäude am westlichen Parkeingang hier eine neue „Sicherheitszentrale“ im Görli entstehen, „in der Ordnungsamt, Parkläufer, Kiezhausmeister und auch vor allem die Polizei gemeinsam Einsätze planen können“ (der Leiter Straßen- und Grünflächenamt im Bezirk in der rbb Abendschau). Klingt gruselig. Bis dahin sollen aber noch einige Jahre vergehen, es bleibt also noch etwas Zeit dagegen was zu machen. Jetzt steht erst mal die geplante Görli-Schließung auf der Tagesordnung, die es zu verhindern gilt!

Mehr Infos auf unserer Homepage (https://goerli247.noblogs.org), folgt uns gerne auch auf Instagram (@goerli_24_7). (Insta ist scheiße, wissen wir – jetzt, nachdem Meta- und Instagram- Chef Zuckerberg ganz offen mit der Trump-Regierung kuschelt, natürlich besonders.)

Wenn ihr was mitkriegt von Widerstand und Protest gegen die geplante Görli-Schließung (lustige Transparente, kaputte Baumaschinen, nette Sprühereien, spannende Veranstaltungen) schickt uns gerne Infos und Fotos an goerli247 at riseup.net damit wir das weiterverbreiten können (Schlüssel auf Homepage)! Unser Görli bleibt offen!