GEGEN DEN VETERANENTAG- Bundesweit und UPDATE für BERLIN

Gegen jeden Krieg - Gegen jedes Militär - Disarm patriarchy !

Vernetzungs- und Infoveranstaltung für Berlin am 2.Juni (!) um 19.00 Uhr im Mehringhof, Versammlungsraum, 2 HH, Gneisenau Str. 2a, Berlin-Kreuzberg

Kundgebung und Anlaufpunkt mit uns und Euch am 15.Juni ab 13.00 Uhr Ebertstr Ecke Scheidemannstr-Dorotheenstr. mit Reden, Theater, Mucke (Reichstag) - aktuelle Ankündigungen beachten!

ZUR POLITISCHEN EINORDNUNG

Der Veteranentag als neuer nationaler Feiertag ist Teil der aktuell stattfindenden gesellschaftlichen und geistigen Mobilmachung mit dem Ziel eine breite Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung zu etablieren. Mental bereit zu sein für Krieg bedeutet der Überzeugung zu folgen: Auf jeden Fall für die richtige Sache zu kämpfen, mit der Waffe in der Hand Menschen auf Befehl zu vernichten, die als Feinde definiert werden. Diese Feinde sind natürlich immer auf der jeweiligen anderen Seite zu suchen.

Unsere Haltung als Anarchist*innen hingegen ist: Keine Waffe wird bedient, solange niemand mental dazu bereit ist. Damit unterlaufen wir jede Kriegslogik, denn Militär ist überall der Feind der Menschen und der Freiheit. Wer Menschen in Uniformen steckt, damit sie zu Mördern und Vergewaltigern werden, hat keine Legitimation auch nur ansatzweise von Freiheit und Frieden zu reden. Unser Kampf sollte sich international mit anderen antimilitaristischen Kämpfen, Initiativen und Ansätzen verbinden, wollen wir vor die Krieg kommen. Das Kanonenfutter, mehrheitlich Männer, sollte von einer echten Antikriegsbewegung ermuntert werden, den Waffendienst in jedem Land zu verweigern, sich dem Morden allseitig zu entziehen und von allen Fronten abzuhauen. Das ist leichter gesagt als getan, vor allem für jene, die schon in der Uniform stecken und im Schützengraben liegen. An uns ist es, dass es immer schwieriger wird, Menschen zu Mördern auszubilden und aufeinander los zu jagen.

Der realen Militarisierung und damit wachsenden Kriegsgefahr begegnen wir jedoch nicht mit noch mehr Militarisierung, sondern mit einer sozialen antimilitaristischen Bewegung in allen Ländern.

Als Anarchist*innen stehen wir für eine soziale Revolution, die der weltweiten Herrschaft und Unterdrückung ein Ende setzen will. Die Zerstörung der Waffen, das Verbrennen jeder Uniform, das Zerreißen jeder Befehlskette und Hierarchie und die Entmilitarisierung unserer Köpfe gehören dazu.

Aber jetzt geht es erst einmal darum, den Veteranentag zu einem Rohrkrepierer werden zu lassen. Das wäre ein internationales Signal eines wachsenden antimilitaristischen Selbstbewusstseins.

Mit Kreativität könnt Ihr im hinterletzten Kaff die Militarisierungsbemühungen hintertreiben. Denkmäler gibt es zuhauf, die den Krieg rühmen. Institutionen und Waffenfabriken gibt es überall. Und toxische Männlichkeit, in ihrer Herstellung eine Voraussetzung für eine militarisierte Männlichkeit, hat tausende Anknüpfungspunkte.

Bitte schaut nach, ob Euer Ort vielleicht auch im Visier der Bundeswehr ist. Und macht deren Event vor Ort zu einem politischen „Rohrkrepierer“. Das heißt, das der propagandistische Schuss, der auf unsere Köpfe und Herzen, auf die Gesellschaft abzielt, im Rohr stecken bleibt und die Waffe unbrauchbar wird. Ein „Rohrkrepierer“ wird im Militär allgemein gefürchtet, denn die Kugel kann im Lauf so großen Schaden anrichten, das sie dem Benutzer um die Ohren fliegt.

Wir freuen uns auf Euch.

Unter : https://www.bundeswehr.de/de/veteranentag-2025-5876194 könnt Ihr weitere Orte ausfindig machen, die sie heimsuchen wollen. Die das wären zum Beispiel: Umland Frankfurt, Schwerin, München, Bremerhaven, Kiel etc.

BERLIN

Das Veteranenbüro in Berlin, mit ungefähr zehn unmittelbar abkommandierten Soldat*innen, organisiert und koordiniert den nationalen Feiertag. Ihr Chef ist der Oberstleutnant Michael Krause. Oberstleutnant Sylvia Mehl ist die stellvertretende Leiterin im Veteranenbüro.

Das Büro liegt in einem hässlichen und sündhafte teuren Neubaukomplex in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ihr könnt dort auch vorbeischauen und Euch informieren (Mo-Do von 8.00 bis 16.00 Uhr, Freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr). Im Erdgeschoss in der Jean-Monnet-Str. 4, (10557 Berlin) erwarten Euch die Kameraden zum Gespräch in Uniform.

Durch Deutschland tingelt ab 1. Juni ein niederländisches „Militär- und Veteranenteam“. Zur Info: Der Veteranentag in Deutschland orientiert sich an dem niederländischen Modell.

Die Niederländer wollen einen 2000 km langen „Speedmarsch“ von Den Haag nach Kiew machen. Als „Vollpfosten“ beschreiben sie ihr Anliegen so: „Bewusstsein für PTBS (Posttraumatische Belastungsstörungen) zu stärken, Solidarität mit den Veteraninnen und Veteranen der Ukraine zu symbolisieren und medizinische Hilfe an die ukrainische Front zu bringen. Mit einem Nonstop-Staffelformat werden 120 km pro Tag zurückgelegt. Nach der Route durch Deutschland über unter anderem Petershagen, Gifhorn und Tangermünde, wird die Gruppe voraussichtlich am 8. Juni Brandenburger Tor (Pariser Platz) ankommen.“

Statt sich dafür stark zu machen, das es keinen Krieg mehr gibt, der zu PTBS auf allen Seiten führt, setzen sie noch einen obendrauf und marschieren wie die Blöden für Krieg, Militarismus und noch mehr traumatisierte Soldaten.

Nennt sich „Mission Kyiv“ wird voraussichtlich zwischen 6. und 8. Juni Brandenburger Tor (Pariser Platz) ankommen, falls sie nicht unterwegs aufgehalten werden (siehe unten). Mehr Infos unter: www.nl4ua.org/missionkyiv

ZENTRALVERANSTALTUNG REICHSTAG

In Berlin findet außerdem die Zentralveranstaltung zum Veteranentag statt. In Ihren Worten: „Neben einer großen Bühne, auf der ein durchgängiges buntes Bühnenprogramm stattfindet, steht die Begegnung und Information im sog. Veteranendorf im Vordergrund. Hier präsentieren sich in 30 Zelten vielfältige Vereine, Verbände und Stiftungen, die in der Veteranenarbeit tätig sind. Weitere Highlights: Fotoausstellung, versch. Foodtrucks und Familienbereich inkl. Kinderbetreuung geben. Eintritt frei.“

Da der Eintritt frei ist, haben auch kritische Geister selbstverständlich Zutritt. Es ist eine öffentliche Veranstaltung des Parlaments. Falls militärische Kleingeister oder Polizei ihn verwehren wollen, besteht lautstark auf den Einlass. Der Bereich ist insgesamt gesichert und über drei kontrollierte Eingänge zugänglich. Besucher*innen müssen von Sicherheitschecks ausgehen. Erwartet werden um die 4000 Gäste. Mediale und staatspolitische Begleitung des Spektakels ist garantiert – es gibt einen zusätzlichen Promotiontruck. Dieser steht im südlichen Teil des Veteranendorf (Paul Löbbe Alle) und empfängt alle Besucher*innen aus Richtung HBF. Kiel wird übrigens auf der großen Bühne 13.27 -13.37 Uhr zugeschaltet.

Eine Waffenshow wird nicht stattfinden. Man versucht sich in einer Mischung aus Zivilist*innen (Angehörige, Interessierte) und ehemalige Soldaten (organisiert in zweifelhaften Veterenanenverbänden). Beiläufig wird das Hochlied auf die Kameradschaft geflötet und auf „soldatische Tugenden“. Natürlich dabei: aktive Soldaten aller Dienstgarde, von überzeugtem Kanonenfutter, mittlerer Befehlsebene auch jede Menge hoher Offiziere. Ihr erkennt die aktuellen Soldaten an ihren Uniformen. Tragen sie goldene Sterne auf der Schulterklappe handelt es sich um Generäle. Silberne Sterne sind Offiziere. Ehemaligen Soldaten ist das Tragen einer eindeutigen Uniform verboten. Trotzdem werdet Ihr auch Menschen sehen, die einzelne Uniformteile tragen, wie z.B. ehemalige Soldaten, die in den Veteranenverbänden organisiert sind. Das propagandistische Medienereignis beginnt ab 13.00 Uhr und endet 20.00 Uhr.

Infos dazu: www.bundeswehr.de/de/betreuung-fuersorge/veteranenbuero oder über uns: antikriegsrat_berlin@riseup.net

BERLIN – Vorglühen für den Veteranentag am 8.6.

Ein Bonbon ist der „Run 4 Veterans“

Am Schlachtensee 68 (14129 Berlin) wollen die Veteranen am 8.6. um 10.00 Uhr loshoppeln und rund um den See laufen. Wer den See kennt, weiß das er ein Ausflugsziel vieler Menschen ist. Auch vieler Antimilitarist*innen.

Wir rufen zur Unterstützung unserer Pressekonferenz vor Ort auf!

Militärs, die in Gestalt von Veteranen um den See rennen, sind eine Unverschämtheit und nicht zu akzeptierende Provokation. Da der Ort öffentlich ist, kann die Öffentlichkeit dort ein antimilitaristisches Korrektiv herstellen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Veteranen-Lauf zu einem Hindernislauf würde. Naheliegender wäre es, den Run4Veterns besser abzublasen.

Sie selber beschreiben ihre schräge Idee so: „Ob Sprint, Jogging oder gemütliches Walking, das „Wild Cat Laufteam“ führt die rund 5,4 Kilometer um den wunderschönen Schlachtensee in Berlin- Zehlendorf. Anmeldung erbeten. Weitere Informationen über den Veranstalter. 0173 6320210 oder www.recondovets.de/ . Der Motorradclub der Veteranen hat seine Stützpunkt in Kreuzberg in der Zossener Straße.

Die gleiche Truppe macht auch einmal im Monat einen „Veteranen Talk“, so auch am 12.06.2025, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Aber vermutlich ist das nichts für Euch, haha. Ziel sei es, einen Ort der Begegnung zu schaffen, „an dem Veteranen über ihre (Einsatz-) Erfahrungen und Erlebnisse sprechen können.“ Auf diese Weise will die Bundeswehr die Veteranen an sich binden, damit sie kein Eigenleben entwickeln oder sich die falschen Fragen stellen. Die Fragen ob es statt Militär auch noch eine zivile, vielleicht sogar sozial-revolutionäre Antwort auf die Missstände geben könnte. Der ganze Mist in der Jean-Monnet-Str. 4 im Büro der Bundeswehr.

Wer sich mit dieser Truppe Biker schon mal warmlaufen will, kann am 31.05.2025 um 11:00 Uhr am Platz der Luftbrücke 1-6 an der „Motorrad-Gedenkfahrt für gefallene Kameraden“ teilnehmen. Mit einer Fahrraddemo zum Gedenken aller zivilen Opfer von Krieg kann dem trüben Haufen der Spaß an dieser als Gedenkfahrt aufgeladenen Veranstaltung nehmen. Denn es entspricht der Kriegslogik, der eigenen Soldaten zu gedenken, nicht der Verbrechen die, die eigene Armee angerichtet hat. In Afghanistan hat beispielsweise der Oberst Klein (ein Veteran) einen Bombenabwurf veranlasst, der eine große Anzahl ziviler Opfer forderte. Die afghanischen Unterstützungskräfte der Bundeswehr hat man bei der Flucht vor den Taliban einfach zurückgelassen. Ihr erkennt diese Vollpfosten an den Symbolen: „Pflicht: Das Symbol der gelben Schleife am Motorrad. Sammeln ab 11:00 Uhr am Flughafen Tempelhof (Eagle Square); Abfahrt 12:00 Uhr zum Ehrenmal der Bundeswehr am BMVg; gegen 13:15 Uhr Kundgebung, Kranzniederlegung und christliche Andacht; Rückfahrt ca. 15:00 Uhr.“

www.recondovets.de/memorial-run-berlin.html oder 0173 6320210

STRAUSSBERG (Bei Berlin)

Wer am 15.6. am Veteranentag noch nicht genug hat, kann zu den „Spätzündern“ am 18.06.2025, (14:00 - 20:00 Uhr) nach Brandenburg gehen: Am Landhausstraße 16-18, 15344 Straussberg lädt die „Straussberg Kameradschaft ehem. Reservisten, Hinterbliebenen“ etc. „ein zu einem "Volksfest" mit Podiumsdiskussion, dem Promotiontruck des Veteranenbüros der Bundeswehr, Buchlesung "Gesichter des Lebens" bei Speis und Trank und vielem mehr.“ Mit VOLKsfest in Brandenburg ist eigentlich alles gesagt. Geschlechtsmerkmal: Deutsch. Weiß. Soldatisch. Männlich. Patriarchal. Mit einem Hauch des Völkischen.

HANNOVER

In Hannover kommt zuvor schon die „Mission Kyiv“ mit ihrem Speedmarsch“ vorbei. Am 03.06.2025 in Hannover in dem Doris-Krammling-Jöhrens-Weg, Dornröschenbrücke 30167. „Ab dem 2. Juni geht die Route quer durch Deutschland und wird am 3. Juni in Petershagen kurz vor Hannover stoppen, um am nächsten Tag die Dornröschenbrücke in Hannover zu passieren.“

www.nl4ua.org/missionkyiv

LEHRTE

15.06.2025

Rathausplatz 1 in 31275 Lehrte

Die Stadt Lehrte wird zwei Flaggen am Rathausgebäude hissen. Anschließend werden Veteranenabzeichen übergeben. Weitere Informationen über den Veranstalter.

www.lehrte.de

BONN

„Würdigung und Wertschätzung für den Dienst in Uniform“

15.06.2025, Beginn: 11:00 Uhr Ende: 15:00 Uhr

Gutenbergstraße 10 53123 Bonn

www.kas.de/de/web/bundesstadt-bonn/veranstaltungen/detail/-/content/vete...

Die Konrad-Adenauer-Stiftung und der Bund Deutscher Einsatzveteranen veranstalten einen Gottesdienst und eine anschließende Buchlesung mit dem Autor Wolf Gregis "Das Karfreitagsgefecht. Deutsche Soldaten im Feuer der Taliban". Begleitet wird die Veranstaltung durch Informationsstände und dem Demokratiebus der Konrad-Adenauer-Stiftung. Weitere Informationen über den Veranstalter.

MERZENICH

„Rathausempfang zur Würdigung des ersten deutschen Veteranentages“

Veranstaltungsdatum: 15.06.2025, Beginn: 10:00 Uhr Ende: 12:00 Uhr

Valdersweg 1 52399 Merzenich Nordrhein-Westfalen Deutschland

www.gemeinde-merzenich.de

Der Rat der Gemeinde Merzenich hat dieses wichtige gesellschaftliche Zeichen aufgenommen und einstimmig beschlossen, an dem ersten deutschen Veteranentag mit einem Empfang im Rathaus teilzunehmen. Das Ziel ist es, Anerkennung und Wertschätzung für diejenigen auszudrücken, die in der Bundeswehr dienen bzw. gedient haben. Im Rahmen eines Gastvortrages wird Oberstleutnant a.D. Jürgen Pöppelmann das Thema "Der Veteranentag, ein Tag der Besinnung und Wertschätzung" einordnen. Weitere Informationen über den Veranstalter.

TÜBINGEN

„Vortrag zum Veteranentag“

Veranstaltungsdatum: 14.06.2025, Beginn: 12:30 Uhr Ende: 17:00 Uhr

Österbergstraße 3 Alte Anatomie 72072 Tübingen

www.reservistenverband.de/baden-wuerttemberg/tuebingen-rut/termine/vortr...

Die Reservistenkameradschaft in Tübingen hält zum Veteranentag einen informativen Vortrag rund um das Thema Veteranen. Weitere Informationen über den Veranstalter.

FREIBURG

„Veteranentag in Breisach“

Veranstaltungsdatum: 15.06.2025; Beginn: 11:00 Uhr Ende: 15:00 Uhr

Marktplatz 79206 Breisach Baden-Württemberg Deutschland

„Anlässlich des Veteranentages ist eine Ausstellung von Bundeswehrfahrzeugen der deutsch- französischen Brigade sowie des Jägerbataillons 291 mit Infoständen bundeswehrnaher (sic!) Vereinigungen wie z.B. einem Feldpostamt, AMICALE, LaHe, VdRBw e.V., Combat Vets u.v.m. mit einem bunten Programm z.B. mit Dosenwurfstand und Verpflegung mit einem Eintopf nach "Bundeswehrart" geplant. Weitere Informationen über den Veranstalter.“ 017615317867

NÜNRBERG

„Öffentliche Präsentation“

Veranstaltungsdatum: 15.06.2025, Nähere Informationen folgen

Kirchplatz 4 91154 Roth Bayern Deutschland

Pot. künstlerische Gestaltung des Kreisverkehrs vor der Otto- Lilienthal- Kaserne. Weitere Informationen über die Gemeinde.

Telefon 09171 8480

Dresden

„Veteranentag“

15.06.2025, Beginn: 10:00 Uhr Ende: 18:00 Uhr

Olbrichtplatz 2 01099 Dresden

www.mhmbw.de/

Im Militärhistorischen Museum finden Sonderführungen anlässlich des Veteranentages statt. Eintritt frei. Weitere Informationen über den Veranstalter. 0351 823 2850

ROTHENBURG WÜMME

„Veteranentag 2025“

Veranstaltungsdatum: 15.06.2025, Beginn: 10:00 Uhr Ende: 14:00 Uhr

Zum Flugplatz 11 27356 Rotenburg (Wümme) Niedersachsen Deutschland

www.eas-Berlin.de

Kombiveranstaltung mit Feldgottesdienst, Grußworten und Möglichkeiten zum Networking bei Musik und Gegrilltem. Weitere Informationen über den Veranstalter. 0160 4759118

Provisorischer anarchistischer Antikriegsrat Berlin

Super Mobiclip zum Veteranentag und gegen Wehrpflicht, bitte posten: https://archive.org/details/vtag_B

Kontakt: antikriegsrat_berlin@riseup.net

WebseiteSCHWÄCHELT: Https://antikrieg.blackblogs.org

NEUE WEBSEITE IM AUFBAU: https://antikrieg.noblogs.org

oder de.indymedia.org

Mobimaterial: Plakat auf der Webseite zum herunterladen

Flyer: Buchladen Schwarze Risse, Gneisenau Str 2a Berlin_Kreuzberg oder zum Ausdrucken unten als pdf

Veteranenplan vom Reichstag im Anhang oder webseite

Artikel in der Graswurzelrevolution: Anhang

Bundeswehrfilm: archive.org/details/alex-und-die-bw