H / HH Mobi- und Infoveranstaltung gegen jedes Militär, Patriarchat und den Veteranentag

HANNOVER

25.4. Um 19.00 Uhr

Außerdem in der Korn am selben Tag: Solipizza ab 16 Uhr, Soliparty ab 21 Uhr, für Solidarisch im Stadtteil

Im UJZ Korn in der Kornstraße in der Nordstadt von Hannover.

https://rauszeit-termine.org/events/gegen-den-veteranentag/

HAMBURG

26.4. um 18 Uhr

Info- & Mobilisierungsveranstaltung im Infoladen Wilhelmsburg, Fährstraße 48, Hamburg

Anschließend wird es einen Raum zur Vernetzung geben. Kommt vorbei und bildet Banden! Wir sehen uns am 26.4. um 18 Uhr im Infoladen Wilhelmsburg.

Der Infoladen ist über eine Rampe erreichbar und die Toilette ist auch mit Rollstuhl befahrbar. SharePic Hamburg im Anhang

https://infoladen-wilhelmsburg.blackblogs.org/

Dieser militaristische Event reiht sich ein in eine wachsende Militarisierung in vielen Ländern. Um „kriegstüchtig“ zu werden sollen die Menschen in jedem Land fit gemacht werden für kommende Kriege. Dafür wird mit Hochdruck jetzt auch die Wehrpflicht hier wieder eingeführt. Wir sind aber gegen jedes Militär in jedem Land. Und gegen die jede Wehrpflicht natürlich auch, nicht nur hier.

Wozu soll der Veteranentag herhalten? Soldaten sollen wir nun auch in Deutschland wieder als was ganz normales in unserem Leben akzeptieren. Wir sollen vergessen, das jeder Soldat ein Mörder ist. Dabei ist Krieg und Militär grundsätzlich ein Verbrechen.

Kreativer Widerstand ist angesagt! Und wir wollen stattdessen Betroffenen aus Kriegsgebieten eine Bühne und Stimme geben. Ebenso Deserteuren und Militärdienstverweiger*innen aus allen Ländern der Welt.

Wir wenden uns also an alle, die einen Grund haben Militär Scheiße zu finden. An alle, die vor Krieg, Gewalt und Vergewaltigung geflohen sind und an alle, die eine rechte, faschistische Mobilisierung als lebensgefährlich wahrnehmen. An alle queeren, transidenten Menschen, die tagtäglich einer Gewalt ausgesetzt sind, die ihren Ursprung in einer toxischen Männlichkeit hat. An alle Frauen*, die sich tagtäglich patriarchaler Gewalt erwehren. An Alle Frauen*, die diese patriarchale Gewalt überlebt haben! An alle Männer, die darüber kotzen, was andere Männer in ihren Namen täglich anrichten. Denn Militär und Patriarchat ist eng verknüpft miteinander. Vergewaltigung und patriarchale Gewalt ist nicht umsonst eine Kriegswaffe – in Friedens- wie in Kriegszeiten.

Wir sind viele und wir sind wütend!

Gegen jeden Krieg – gegen jedes Militär.

Macht mit und steigt ein!