[S] Trans Day of Visibility - Stadtbild in Stuttgart geprägt

Anlässlich des Trans Day of Visibility waren wir in Stuttgart unterwegs, um das Stadtbild zu prägen. Dabei haben wir nicht nur uns sichtbar gemacht, sondern auch unsere Perspektiven. Wir erfahren besonders als trans Personen gerade die Krisen des Kapitalismus in voller Härte. Trans Personen werden zum Spielball im Krisenmanegement der Herrschenden. Den Herrschenden ist bewusst, dass eine geeinte Arbeiter:innenklasse ihnen schnell gefährlich werden kann. Queerfeindliche Narrative eignen sich dabei sehr gut, um von den Krisenerscheinungen abzulenken oder sogar eine einfache Begründung für sie zu finden. Gerade an der Frage von Transidentität wird versucht ein Keil in die Gesellschaft zu schlagen.

Zur Aufrechterhaltung der vorherrschenden Produktionsweise unterstützt das Kapital aktiv faschistische Kräfte. Diese Entwicklung ist historisch gut dokumentiert und bewiesen. Physische Angriffe organisierter Faschos gegen uns sind der aktuelle Durchlauf dieses Mechanismus. Wir stehen wieder einmal vor der brutalen Konsequenz kapitalistischen Wirtschaftens. Zur Frage ob nun Sozialismus oder Barbarei bevorsteht, können wir nur sagen: Das haben wir selbst in der Hand! Wir wissen jedenfalls, dass unsere Befreiung nur durch den Sozialismus erfolgen kann. Die parlamentarische Einschränkung unserer erst letztlich zugesprochenen Rechte unterstreicht das. Der bürgerliche Staat wird nicht davor zurückschrecken sich im Zweifel für die Aufrechterhaltung der Profitlogik und der Ausbeutung zu entscheiden. Für das Fortbestehen des Kapitals.

Nur im Sozialismus sind wir in der Lage, das Patriarchat zu zerschlagen. Kapitalismus und Patriarchat ergänzen sich zu gut, um auch nur eines der beiden Systeme innerhalb einer Klassengesellschaft zu überwinden. Wir müssen diese Klassenverhältnisse zerstören, eine Klassenlose Gesellschaft errichten, in der niemand mehr davon profitiert die Gesellschaft zu spalten und bestimmte Gesellschaftsgruppen zu unterdrücken. Ebenso wenig wird es in keinem Interesse sein bestehende, binäre Geschlechterrollen aufrechtzuerhalten, zu stärken oder zu prägen.

Echte queere Befreiung entsteht durch Revolution!