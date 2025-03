Switch Off! – the system of destruction of the one percent

In der Nacht zum 27.5.25 haben wir die Glitzerfront von Design Reisen in München mit Farbe verschönert.

Dem Luxustourismusmarkt werden weiterhin – nicht trotz, sondern wegen Krieg und Klimakollaps – exorbitante Wachstumsprognosen vorhergesagt. Denn die Reichen werden immer reicher und befeuern mit ihrem extremen Konsum (Luxusvillen, Privatjets, Megajachten...) die Klimakatastrophe in einem nie dagewesenen Ausmaß. Das reichste 1 Prozent verursacht so viele klimaschädliche Treibhausgase wie 5 Milliarden Menschen oder 2/3 der ärmeren Bevölkerung des Planeten, wie der aktuellste Oxfam "Climate Equality“ Bericht von 2023 bescheinigt.

An dieser Stelle ist Design Reisen ein wichtiger „Player“ auf dem Markt der ökozidalen Zerstörung. Design Reisen wirbt damit diese exorbitanten Luxusbedürfnisse mit unverwechselbaren Angeboten zu stillen. Keine Luxusreise werde zweimal verkauft ein unverwechselbares Unikat, eine speziell für die anspruchsvollen Wünsche der Luxuskunden designte Luxusreise. Die Anreise im Reise im Privatjet auf die einsame Insel, das Candel Light Dinner in einem von Landraub und Buschfeuern noch verschont gebliebenes Stück Regenwald, die Luxusjachtreise mit Buttler und 3 Sterne Koch – eine Übernachtung in dem durch gewaltsame Vertreibung der Maasai auch zu 100% ungestörten Genusserlebnis im Elefantencamps in Tansania, die Reise in die Arktis, um dem Kalben der letzten Gletscher beizuwohnen.

Und eines ist dabei so sicher wie das Schmelzen der Polkappen: Der Luxustourismus kennt keine (planetaren) Grenzen. Weder nach Oben, wo auf dem Markt des Weltraumtourismus Jeff Bezos’ Unternehmen Blue Origin mit Space X von Elon Musk’s um den besten extraterrestrischen Blick auf den sterbenden „blauen“ Planeten konkurrieren. Design Reisen spielt auch hier eine herausgehobene Rolle als erster Konzern, der in Deutschland Weltraumreisen anbietet. Noch nach unten, wo zahlungskräftige Milliardäre zum Schnäppchenpreis von 690.000 Euro mit dem Unterseeboot in die Tiefen des Mariannengraben abtauchen. Ein besonderes Highlight im Bereich Luxusabenteuertourismus war der U-Boot Tauchgang von Ocean Gate zum Wrack der Titanic – ein Luxus-Himmelfahrtskomando, bei dem sich am 18. Juni. 2023 5 Milliardäre im Atlantik versenkten und eine nie dagewesene Seerettungsaktion nach sich zogen. Die „Wertigkeit“ der illustren Reisegruppe zeigte sich dann in der wochenlangen Seerettungsaktion mehrerer Flotten der Seenotrettung, der Marine sowie dem Einsatz von Spezialtechnik wie Unterseeroboter – ganz zu schweigen von dem breiten medialen Interesse und der öffentlichen Anteilnahme am Schicksal der 5 Milliardäre. Ein Luxus, welcher nur 4 Tage zuvor den 700 Geflüchteten, Männer Frauen und Kindern nicht zuteil wurde, als diese am 14. Juni 2023 auf einem völlig überfüllten Boot vor der griechischen Küste kenterte. Mindestens 500 Männer, Frauen und Kinder ertranken, weil die Küstenwache sich weigerte, Hilfe zu leisten und das Schiff statt dessen in übelster Pushback-manier auf das offene Meer zog, um sie dort elendig ertrinken zu lassen. Humanität und Seenotrettung misst sich auch hier am Geldbeutel.

Der Luxusreisemarkt und der Marktriese Design Reisen ist nicht nur Profiteur von Landraub, Vertreibung, Ökozid und Klimazerstörung sondern auch das Symbol für die neokoloniale Unterwerfung von Mensch und Natur unter die Profitinteressen einiger weniger. Die Reichen sind der Brandbeschleuniger für die Klimakatastrophe und die Ursache der tödlichen Flucht- und Armutsbedingungen. Bedingungen, die wir uns als 99 Prozent der Weltbevölkerung nicht leisten können - daher war es uns ein Vergnügen dem Concept Studio von Design Reisen in der Theresienstrasse ein einmaliges und unvergessliches Event zu designen. Wir grüßen Hanna, M. und N., die in München in Stadelheim und Aichach einsitzen! Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!

Für den Bruch mit den kapitalistischen Verhältnissen und ihren Profiteuren !