[S] Ivana lebt im Kampf – Frauenrevolution erkämpfen

Als schwarzes Arbeiter:innenkind, als junge, lesbische Frau, hat Ivana schon früh zu spüren bekommen was es bedeutet, in einer patriarchalen und rassistischen Klassengesellschaft aufzuwachsen. Sie hat von allen Seiten die Grenzen der „bürgerlich-demokratischen Freiheit“ zu spüren bekommen und hatte jeden Anlass dazu, unbändige Wut auf dieses System zu entwickeln. Doch Ivana hatte eine besondere Eigenschaft, die es ihr ermöglichte, aus ihren Erfahrungen eine unbändige Kraft werden zu lassen. Ivana hat sich von diesem System nicht unterdrücken lassen, sondern hat sich selbst als Teil einer Revolution gesehen und war bereit alles dafür zu geben.

In ihrem letzten Brief an ihre Genoss:innen schrieb sie: „Vielleicht werde ich an meine Grenzen kommen und zurückfallen, doch ich werde niemals den Kampfgeist aufgeben und werde voran kommen. Ich werde eine Guerilla voller Nächstenliebe und Hoffnung.“

Ivanas Hoffnung und ihr unbändiger Mut als junge lesbische Frau geben auch uns heute Kraft für die Aufgaben die vor uns liegen.

Von Stuttgart bis nach Rojava, in unserem Kampf lebt Ivana!

Frauenrevolution erkämpfen!