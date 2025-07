[B] Aufruf zur Demo am 6. Juli: Brennt alle Knäste nieder. Generation nach Generation bis zur vollständigen Befreiung

They are all accused of carrying out various actions in the 1990s that are attributed to the Red Army Faction (RAF).

These include the demolition of the prison under construction in Weiterstadt in 1993 and the shooting at the US embassy in Bonn in 1991.

They are also alleged to have carried out various expropriation actions over the past decades.

Daniela Klette has been in custody in Vechta prison for almost a year and a half. Communication is made difficult by various orders and those who visit or want to visit her, as well as former members of the urban guerrillas, are subjected to repression. They have been summoned as witnesses by the BKA (federal police), have been banned from visiting or have even lost their jobs. The aim is to make solidarity more difficult and create an image that suggests danger and places the concept of terrorism above all else.

The German state does not forget and uses Klette's arrest for its propaganda after the call for denunciation has already been successful. A high-security room was added to the Verden district court especially for the trial against her and the trial is taking place with a lot of controls and a large contingent of cops and other repressive authorities.

The repression we see today echoes earlier waves of state violence and internationalist resistance. After the German Autumn and the murder of four imprisoned RAF members (Ennslin, Meinhof, Baader, and Raspe) the definition and practical essence of international solidarity fundamentally changed. Militant and immediate responses emerged across European metropolises, where comrades organized demonstrations, confrontations, and attacks targeting German state interests and their local representations.

In Greece, during the turbulent ''Metapolitefsi'' period, growing mobilizations of workers and students were met with brutal repression. When the news of the RAF assassinations reached Athens, protests broke out, followed by cop violence, arrests, and direct clashes. Guerrilla groups like ELA responded with armed actions, including the planned attack on an AEG factory in solidarity with Palestinian fighters of the resistance and as a response to the murders of the RAF members. In this action, Christos Kasimis was killed during a confrontation with the cops. His memory was honored through declarations of responsibility by the “Christos Kasimis Revolutionary Group” and the “Group for Internationalist Solidarity.” In the days that followed, solidarity actions continued from bombings of German state and corporate targets to militant interventions against fascist branches in Crete and elsewhere.

The legacy of that period made clear: internationalist solidarity is not only a slogan, but a practice of resistance that crosses borders, shares common responsibility, attacks the same interests, honors the fallen, and confronts repression wherever it arises. International solidarity is the thread that weaves together struggles across time and space, not as an act of sympathy, but as a conscious position in the shared fight against borders, prisons, colonization and domination. It builds collective memory, breaks isolation, and makes it clear that every act of repression will be met not with silence, but with dynamic responses.

Standing with each other means sharpening our weapons, refusing erasure, and reminding our enemies that none of us stand alone. The continuity of repression -from Daniela Klette’s imprisonment to the targeting of today’s comrades- reveals that the struggle endures and with it the necessity of global solidarity.

At the moment, our comrades Marianna, Dimitra, Dimitris and Nikos and one other person are also in pre-trial detention in Athens. They are accused of being part of a terrorist organization. After our friend and comrade Kyriakos Xymitiris lost his life while handling explosives in an apartment in the Ambelokoipi district of Athens on October 31, 2024, the comrades were arrested and are currently awaiting trial.

Marianna was also in the apartment and was seriously injured by the explosion. Immediately after her second operation and with wounds that have not yet healed, she was locked up in Korydallos prison.

There is no health care there and the prisoners have so far only received medical treatment outside under pressure from the movement and through solidarity interventions by the prisoners.

Prisons are used by those in power to isolate us, intimidate us and break our resistance. Patriarchal and racist structures are maintained and intensified. Often the reasons for imprisonment lie in these very patriarchal and racist structures and, in addition, the prisoners are threatened and put under further pressure with the roles ascribed to them. In so-called women's prisons, the care of those on the outside often continues to weigh on them and the lockers and prison management use this circumstance to suppress moments of resistance behind the walls.

In times when the world is moving to the right, wars are being waged, genocides are being denied and everything is crying out for more military, we should remember the history of the movement and the armed resistance against those in power.

Colonialist wars, racist agitation and the fascization of societies require a continuity of our struggles and solidarity with the prisoners.

Free them all!

Join the demonstration on July, 6th at 2pm at Oranienplatz!

Seit März diesen Jahres läuft der erste Prozess gegen Daniela Klette. Sie wurde im Februar 2024 nach 34 Jahren im Untergrund in Berlin verhaftet.

Ein martialisches Bullenaufgebot aus verschiedenen Bundesländern hat in der Folge das Straßenbild der Stadt geprägt und die Suche nach den beiden weiterhin Gesuchten Martin (Burkhart Garweg) und Ernst-Volker Staub erfolglos fortgesetzt.

Ihnen allen wird vorgeworfen, in den neunziger Jahren verschiedene Aktionen, die der Roten Armee Fraktion (RAF) zugeordnet werden, umgesetzt zu haben.

Hierzu gehören die Sprengung des 1993 im Bau befindlichen Knasts in Weiterstadt und der Schüsse auf die US-Amerikanische Botschaft in Bonn 1991.

Zudem sollen sie in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Enteignungsaktionen durchgeführt haben.

Daniela Klette befindet sich seit fast anderthalb Jahren in Untersuchungshaft in der JVA Vechta. Die Kommunikation wird durch diverse Verfügungen erschwert und diejenigen, die sie besuchen oder besuchen wollen, aber auch ehemalige Mitglieder der Stadtguerilla, werden mit Repression überzogen. Sie wurden als Zeug*innen durch das BKA vorgeladen, haben Besuchsverbot erhalten oder gar ihren Job verloren. Die Solidarität soll erschwert und ein Bild erzeugt werden, das eine Gefährlichkeit suggeriert und den Begriff des Terrorismus über alles stellt.

Der deutsche Staat vergisst nicht und nutzt die Verhaftung Klettes für seine Propaganda, nachdem der Aufruf zur Denunziation bereits erfolgreich war. Eigens für den Prozess gegen sie wurde ein Hochsicherheitssaal an das Landgericht Verden angebaut und die Verhandlung findet mit viel Kontrollen und einem Großaufgebot der Bullen und anderer repressiver Behörden statt.

Die Repression, die wir heute erleben, erinnert an frühere Wellen staatlicher Gewalt sowie internationalistischen Widerstands. Nach dem Deutschen Herbst und der Ermordung von vier inhaftierten RAF-Mitglieder*innen (Ennslin, Meinhof, Baader und Raspe) veränderten sich die Definition und das praktische Wesen der internationalen Solidarität grundlegend. Militante und unmittelbare Reaktionen entstanden in allen europäischen Metropolen, wo Mitstreiter*innen Demonstrationen, Konfrontationen und Angriffe gegen deutsche Staatsinteressen und ihre lokalen Vertretungen organisierten.

In Griechenland wurde während der turbulenten „Metapolitefsi“-Phase die zunehmende Mobilisierung von Arbeiter*innen und Student*innen mit brutaler Repression beantwortet. Als die Nachricht von den RAF-Morden Athen erreichte, brachen Proteste aus, gefolgt von Polizeigewalt, Verhaftungen und direkten Zusammenstößen. Guerillagruppen wie die ELA reagierten mit bewaffneten Aktionen, darunter der geplante Angriff auf eine AEG-Fabrik in Solidarität mit palästinensischen Widerstandskämpfer*innen und als Reaktion auf die Ermordung der RAF-Mitglieder*innen. Bei dieser Aktion wurde Christos Kasimis bei einer Konfrontation mit den Bullen getötet. Sein Andenken wurde durch Communiqués der „Revolutionären Gruppe Christos Kasimis“ und der „Gruppe für Internationalistische Solidarität“ gewürdigt. In den darauffolgenden Tagen gingen die Solidaritätsaktionen weiter, von Bombenanschlägen auf deutsche Staats- und Unternehmensziele bis hin zu militanten Interventionen gegen faschistische Niederlassungen auf Kreta und anderswo.

Das Vermächtnis dieser Zeit macht deutlich: Internationalistische Solidarität ist nicht nur ein Slogan, sondern eine Praxis des Widerstands, die Grenzen überschreitet, die gemeinsame Verantwortung teilt, dieselben Interessen angreift, die Gefallenen ehrt und der Unterdrückung entgegentritt, wo immer sie auftritt. Internationale Solidarität ist der Faden, der Kämpfe über Zeit und Raum hinweg miteinander verwebt, nicht als ein Akt der Sympathie, sondern als eine bewusste Position im gemeinsamen Kampf gegen Grenzen, Gefängnisse, Kolonisierung und Herrschaft. Sie schafft ein kollektives Gedächtnis, durchbricht die Isolation und macht deutlich, dass jeder Akt der Unterdrückung nicht mit Schweigen, sondern mit dynamischen Antworten beantwortet wird.

Einander zu unterstützen bedeutet, unsere Waffen zu schärfen, sich der Auslöschung zu widersetzen und unsere Feinde daran zu erinnern, dass niemand von uns allein steht. Die Kontinuität der Unterdrückung - von der Inhaftierung Daniela Klettes bis zu den Angriffen auf die heutigen Gefährt*innen - zeigt, dass der Kampf weitergeht und damit auch die Notwendigkeit einer globalen Solidarität.

Momentan befinden sich auch unsere Gefährt*innen Marianna und Dimitra, Dimitris und Nikos und eine weitere Person in Athen in Untersuchungshaft. Ihnen wird ebenso vorgeworfen Teil einer terroristischen Vereinigung zu sein. Nachdem am 31. Oktober 2024 unser Freund und Gefährte Kyriakos Xymitiris beim Arbeiten mit Sprengstoff in einer Wohnung im Athener Stadtteil Ambelokoipi sein Leben verloren hat, wurden die Gefährt*innen verhaftet und warten derzeit auf ihren Prozess.

Marianna befand sich ebenfalls in der Wohnung und wurde durch die Explosion schwer verletzt. Unmittelbar nach ihrer zweiten Operation und mit noch nicht verheilten Wunden, wurde sie in das Korydallos-Gefängnis gesperrt.

Die gesundheitliche Versorgung dort bleibt aus und die Gefährt*innen wurden bisher nur auf Druck der Bewegung und durch solidarische Interventionen der Gefährt*innen draussen medizinisch behandelt.

Knäste dienen den Herrschenden, um uns zu isolieren, einzuschüchtern und den Widerstand zu brechen. Patriarchale und rassistische Strukturen werden aufrecht erhalten und intensiviert. Oft liegen die Gründe für die Haft in eben diesen patriarchalen und rassistischen Strukturen und zusätzlich werden die Gefangenen erpresst und mit den ihnen zugeschriebenen Rollen weiter unter Druck gesetzt. In sogennanten Frauenknästen lastet Fürsorge für diejenigen draussen oft weiterhin auf ihnen und die Schließer*innen und Knastleitungen nutzen diesen Umstand, um widerständige Momente hinter den Mauern zu unterdrücken.

In Zeiten, in denen die Welt nach rechts rückt, Kriege geführt werden, Genozide geleugnet werden und alles nach mehr Militär schreit, sollten wir uns an die Bewegungsgeschichte und den bewaffneten Widerstand gegen die Machthabenden erinnern.

Kolonialistische Kriege, rassistische Hetze und die Faschisierung der Gesellschaften erfordern eine Kontinuität unserer Kämpfe und die Solidarität mit den Gefangenen.

Freiheit für Alle!

Kommt zur Demo am 6. Juli um 14:00 auf dem Oranienplatz in Berlin!