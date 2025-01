Auch du hast jetzt eine Elektronische Patientenakte! (Ob du willst oder nicht...)

(Siehe Aufzeichnung [1])

Kurz zusammengefasst: Mit geringem Aufwand ist es den Hacker*innen wiederholt gelungen, vollständigen Zugriff auf ePA und damit auf die gesamten Gesundheitsdaten beliebiger Personen zu bekommen. Gerade für Menschen in sensiblen Gesundheits- und Lebenssituationen (z.B. HIV-Infizierte, psychisch Erkrankte, trans Personen) stellt das ein enormes Risiko dar.

Darüber hinaus ist die Zentralisierung unserer persönlichen Daten sowieso noch nie eine gute Idee gewesen und der Schutz dieser Daten ein wichtiges politisches Anliegen.

Nun läuft die Testphase seit einer Woche, also seit dem 15.01.2025. Ab 15. Februar soll es schließlich bundesweit losgehen mit der Erstellung der ePA für jede gesetzlich versicherte Person in Deutschland.

Was können wir tun? Widersprechen!

Erstmal ganz individuell und wortwörtlich, in der Regel durch einen einfachen Brief an die Krankenkasse. (Online findet sich zum Beispiel ein entsprechender Vordruck [2])

So wird die ePA gar nicht erst angelegt oder zumindest im Nachhinein wieder gelöscht.

Und weiter?

Unsere Gesundheit ist ein wertvolles Gut, welches in den Händen des Staates und der Konzerne nicht besonders gut aufgehoben ist. Gerade durch die wachsende Digitalisierung sichern sie sich immer mehr Macht über das Gesundheitswesen und damit in letzter Konsequenz über unsere Körper. So steckt beispielsweise hinter dem Stargate-Projekt, welches Trump in seinen ersten Amtstagen ankündigte, eine Zusammenarbeit verschiedener IT-Konzerne zum Aufbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI), die der Konzern Oracle schließlich im Gesundheitswesen anwenden möchte. [3]

Es braucht unseren Widerspruch auf kollektiver Ebene! Sprecht über das Thema mit Genoss*innen, Kollektiven, auf Arbeit, in Familie und natürlich bei Ärzt*innen und in Pflegeeinrichtungen. Über unsere Körper und unsere Gesundheit bestimmen wir!

[1] https://media.ccc.de/v/38c3-konnte-bisher-noch-nie-gehackt-werden-die-el...

[2] https://widerspruch-epa.de/wp-content/uploads/2025/01/widerspruch_EPA.pdf

[3] https://www.heise.de/news/Stargate-OpenAI-investiert-mit-Partnern-500-Mi...