Anklage gegen Maja erhoben: Staatsanwaltschaft fordert 14 Jahre Haft

Wir sind entsetzt, ja wirklich fassungslos über die geforderte Strafe und das Vorgehen der ungarischen Justiz. Solche Deals sind dazu da, um Beschuldigte massiv unter Druck zu setzen und letztlich zu brechen. Bei Nicht-Eingehen des Deals folgt die weitere unsichere Situation, ein langwieriger Gerichtsprozess der sich über Jahre ziehen wird, die Weiterführung der Isolationshaft und die Möglichkeit auf eine noch höhere Haftstrafe. Von Anfang an war klar, dass Maja und die anderen Beschuldigten in Ungarn kein rechtsstaatlicher, fairer und unabhängiger Prozess erwarten wird. Wenn jetzt 14 und womöglich über 20 Jahre in Aussicht stehen, können wir nur fassungslos den Kopf schütteln. Als Vergleich: 15 Jahre sind in Deutschland das Strafmaß für „lebenslänglich“. 14 Jahre sind mehr als die Hälfte von Majas bisherigem Leben.

Auch das Zeichen das damit an die untergetauchten Antifaschist*innen gesendet wird ist eindeutig – die Auswirkungen fatal. Das Zurücklehnen und Ignorieren der aktuellen Situation vonseiten der deutschen Politik sowie das Vorgehen der Justiz drängt sie weiterhin in die Illegalität, da ein solches Verfahren und ein solches Strafmaß nicht nur unverhältnismäßig, sondern auch in keiner Weise zumutbar ist.

Wir sind fassungslos und wütend darüber, dass selbst jetzt die deutsche Politik nichts daran tut, Majas Rückführung nach Deutschland anzuordnen.

Wir schicken Liebe und Kraft in Untergrund und Knast. Bringt Maja zurück! Wir geben keine Ruhe, bis wir dich wieder haben!

Hintergründe und aktuelle news zum Budapest Komplex findet ihr auf: basc.news